Türkiye Devlet Demiryolları (TCDD) Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına yaklaşık %25 zam yaptı. Sivas, Yozgat, Ankara ve İstanbul hattındaki bilet fiyatlarına zam geldi.

İstanbul, Ankara, Yozgat ve Sivas illerini birbirine bağlayan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bilet fiyatlarına zam yapıldı.

TCDD, hızlı tren bilet ücretlerinde önemli bir düzenlemeye gitti. Detaylar haberimizde:

YHT’DE YOLCULAR KARŞI KARŞIYA KALDI!

Yapılan son düzenlemeye göre, İstanbul, Ankara, Yozgat ve Sivas hızlı tren hatları üzerinde seyahat eden yolcular, bilet fiyatlarında önemli bir artışla karşı karşıya kaldı.

Yozgat-Sivas arasında seyahat edenler, yeni düzenleme sonrasında bilet fiyatlarının 420 lira olduğunu gördü.

Yozgat-Ankara hattında yolculuk yapacak olanlar ise 325 lira ödemek zorunda kalacak.

Ayrıca, Yozgat-Kırıkkale arasında seyahat edenler için bilet fiyatı 300 lira olarak güncellendi.

Sivas ile Ankara arasında YHT hizmetinden yararlanmak isteyen yolcular 550 lira ödeyecek.

Yozgat’tan İstanbul’a YHT ile seyahat etmek isteyen yolcular ise 865 lira ödemek durumunda kalacak.

YHT’YE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Zamlanan bilet fiyatlarının önceki fiyatı ve sonraki fiyatları ise şu şekilde;

Yozgat-Sivas arası 335 lira iken 420 lira,

Yozgat-Ankara arası 260 lira iken 325 lira,

Yozgat- Kırıkkale arası 240 lira iken 300 lira,

Yozgat- İstanbul Söğütlüçeşme arası 690 lira iken 865 lira,

Yozgat -İstanbul Halkalı arası 650 lira iken 815 lira,

Ankara-Sivas arası 475 lira iken 550 lira,

Sivas - İstanbul Söğütlüçeşme arası 905 lira iken 1090 lira,

Ankara- İstanbul Söğütlüçeşme arası 430 lira iken 540 lira, olarak güncellendi.

TCDD geçtiğimiz yıllarda da sık sık fiyat artışına gitmişti. 2022 yılında YHT bilet fiyatlarına 5 kez, 2023 yılında ise 3 kez zam yapılmıştı. YHT bilet fiyatları en son geçtiğimiz yılın eylül ayında artırılmıştı.