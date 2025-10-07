Ankara’da ve İstanbul’da yaşayan Yozgatlıları ilgilendiriyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesine 240 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yapılacak alımda KPSS puanının esas alınacağı aktarıldı.

Ankara’da ve İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar ve Kamu personel alımlarını takip edenler yeni bir ilan yayımlandı. Aktarılan habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

Yapılacak alımda büro personeli, destek personeli, tekniker, mimar, güvenlik görevlisi ve orman muhafaza memuru gibi çeşitli meslekler için kadro ayrıldığı belirtildi. Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında çalışmak üzere çeşitli branşlarda 240 sözleşmeli personel alacak. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kurumun merkez teşkilatında çalışmak üzere 51 büro personeli, 34 destek personeli, 30 mühendis, 5 avukat, 6 veteriner hekim, 2 biyolog, 4 şehir plancısı, 7 tekniker, 3 mimar, 1 arkeolog ile taşra teşkilatında çalışmak için 46 koruma ve güvenlik görevlisi, 33 destek personeli, 7 orman muhafaza memuru, 3 mühendis, 6 tekniker ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 240 personel alımı yapılacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 7-17 Ekim döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilenlerden yazılı veya sözlü sınav olmaksızın 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamayla ilan edilen ünvanların sayısı kadar asil adayla, asil aday sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Adayların yerleştirme sonuçları duyurusu, DKMP'nin internet adresi (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenilebilecek. Alım yapılacak iller arasında Ankara, İstanbul ve Muş olduğu açıklandı. Ankara ve İstanbul’da yaşayan Yozgatlılara duyurulur. Başvuracak adayların KPSS 70 puan şartı aranacak.