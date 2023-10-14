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Ankara'da gerçekleşen bir olay sonucunda meydana gelen teknik arıza, Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren yolcularını etkiledi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Mamak-Kayaş bölgesinde test sürüşü yapılan Yüksek Hızlı Tren (YHT) vagonlarının raydan çıkması sonucu 4 işçinin hafif şekilde yaralandığı belirtilmişti.

Bu olayın ardından, elektrifikasyon sistemindeki hasar nedeniyle Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını kullanacak yolcular için alternatif bir çözüm bulundu. Ankara - Kırıkkale arasında otobüs aktarması yapılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, YHT seferlerinde yaşanan bu aksaklığın giderilmesi amacıyla Ankara-Kırıkkale hattında otobüs aktarması hizmetinin başladığını duyurdu. (Melike Aslı Arslan)