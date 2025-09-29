Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE) Ankara'da tam zamanlı işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımda alımların Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar bünyesinde olacağı ifade edildi.

MKE İşçi Arıyor

MKE Ankara'da 35 işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımda KPSS şartı aranmazken, başvuracakların en az lise mezunu olması gerektiği belirtildi. Başvurmak isteyenlerinden sağlaması gereken şartlar ve kontenjan detayları açıklandı.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru yapacak adayların sağlaması gereken şartların tamamı İŞKUR'un ilanında şu şekilde sıralandı:

En az lise mezunu olan,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair askeri hastanelerce verilen sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı,

MS Office programlarında yetkin,

Analitik bakış açısına sahip, takip, koordinasyon ve raporlama kabiliyeti yüksek,

Esnek çalışma saatlerine uygun,

Öğrenme ve değişime açık,

Çözüm ve sonuç odaklı,

Müşteri ve kalite odaklı,

Etkili iletişim ve pozitif duruşa sahip,

Ekip çalışmasına yatkın,

Kaynaklarını etkin kullanan,

Yenilikçi,

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde bulunan işyerlerimizde çalışmak isteyen.

Ankara'da 35 işçi alımı yapacak

Ankara'da yapılacak alımın 35 kişi ile sınırlı olduğu, bunun yanı sıra Kırıkkale'de 27 Çankırı'da ise 4 kişilik alım yapılacağı belirtildi. Adaylar başvurularını 3 Ekim tarihine kadar yapabilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden online alınacak. Başvurusu olumlu olan adayların teknik mülakat süreçlerine tabi tutulacağı açıklandı.