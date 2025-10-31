Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB), merkez ve taşra müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 32 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 20 Ekim – 3 Kasım 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmadan istihdam edilecek.

Alım Yapılacak İller Ve Kadrolar Belli Oldu

Toplam 32 kişilik kadro için alımlar; Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinde yapılacak.

Kadrolar şöyle dağıldı:

14 Büro Personeli

17 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi, Şoför, Elektrikçi)

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Büro personeli alımları; hukuk, iktisat, işletme, iletişim ve siyasal bilgiler fakülteleri mezunları arasından yapılacak.

Destek Personelinde Tecrübe Şartı Aranıyor

Temizlik, şoför ve elektrikçi kadrolarına başvuracak adayların en az 90 gün fiili çalışma deneyimini SGK dökümüyle belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca temizlik görevlilerinde “Hijyen Belgesi”, şoförlerde ise SRC1-SRC3 ve Psikoteknik belgeleri şart koşuldu.

Özel Koşullar Nelerdir?

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, en az 170 cm boyunda, silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca sağlık raporuyla “özel güvenlik görevlisi olur” ibaresini belgelemeleri isteniyor.

Başvurular E-Devlet Üzerinden

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu” aracılığıyla yapabilecek. Kuruma elden, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Son başvuru tarihi 3 Kasım 2025 saat 23.59 olarak belirlendi. Başvuru sonuçları yine Kariyer Kapısı sistemi üzerinden ilan edilecek.

Kpss Şartı Var

Başvurular, adayların KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecek. En yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar asil aday ve pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecek. Eşit puan durumunda mezuniyet notu, mezuniyet yılı ve yaş kriteri dikkate alınacak.