Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak başlatılan yaz okulu, toplam 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Yaz okulu boyunca çeşitli alanlarda uzmanlığı bulunan 250 gönüllü eğitimlere destek verdi.

TDV KAGEM Yaz Okulu; Kur’an-ı Kerim, din ve hayat, iletişim, değerler aktarımı gibi eğitimlerle birlikte psikolojiden doğaya, müzikten sağlığa, sinemadan spora kadar çok çeşitli alanlarda söyleşilerin yanı sıra, atölye çalışmaları, ödüllü yarışmalar ve farkındalık çalışmalarıyla renkli ve keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

"GENÇLER BİZİM UMUDUMUZ"

Ankara'daki TDV KAGEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yaz okulu kapanış programında konuşan TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, dört hafta süren yaz okulundan 600 öğrencinin faydalandığını, onlardan alınan geri dönüşlerle yaz okulunun oldukça verimli geçtiğini tespit ettiklerini belirtti. Kahyaoğlu, “Gençler sizler bizim gözbebeğimizsiniz, bizim geleceğimizsiniz. Hayatınızda bir iz bırakabildiysek ne mutlu bize. KAGEM ailesi olarak, dört hafta boyunca gerek Vakfımızın hocaları gerekse gönüllü hocalarımız ve gönüllü gençlerimiz ile aşkla şevkle sizlere hizmet etmeye gayret ettik. İnşallah buradan aldığınız ilhamla yolunuza güçlü şekilde devam edeceğinize inanıyoruz. Sevgili gençler, hayatta birtakım zorluklara, sıkıntılara şahit olsak da inancımızı kaybetmemeliyiz; inancımızı kaybedersek umudumuzu kaybederiz, yolumuzu kaybederiz.” dedi.

Kahyaoğlu, konuşmasında bu yıl ilk defa 19 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında lisans ve lisansüstü gençlere yönelik yapılacak olan KAGEM Yaz Akademisi’nin de müjdesini verdi.

Kamp sonunda düzenlenen programda öğrenciler yaz okulu süresince edindikleri deneyimleri ve duygularını paylaştı.

Kapanış programının son bölümünde yapılan yarışmada dereceye girenler ile yaz okuluna katılım sağlayan tüm öğrencilere hediyeleri ve sertifikaları takdim edildi.