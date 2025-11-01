Milli Eğitim camiasının deneyimli ismi Murat Küçükali, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyor. Eğitim alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesi ve yöneticilik başarılarıyla dikkat çeken Küçükali’nin hayatı, meslek geçmişi ve eğitim kariyeri merak konusu oldu.

Murat Küçükali Kimdir?

Murat Küçükali, 1973 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketi Sürmene’de tamamladıktan sonra, eğitimine 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde devam etti. 1996 yılında üniversiteden mezun olan Küçükali, aynı yıl Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak Malatya’da göreve başladı.

Murat Küçükali'nin Eğitim Kariyeri Ve Yöneticilik Görevleri

Küçükali, öğretmenlik mesleğindeki deneyimlerinin ardından idari görevlerde de önemli sorumluluklar üstlendi. 2004 yılında Samsun’a atanarak eğitim yönetiminde aktif rol aldı. 2011 yılından itibaren Tokat’ın Zile ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Buradaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Küçükali, 2018 yılında Tokat İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Tokat’taki görev süresinde eğitim projeleri, okullaşma oranlarının artırılması ve öğretmen gelişimi alanında yaptığı çalışmalarla öne çıktı.

Murat Küçükali'nin Diyarbakır Ve Ankara Görevleri

21 Ocak 2022 tarihinde Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Murat Küçükali, burada da eğitimin kalitesini yükseltmek ve bölgesel eğitim farklarını azaltmak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesini savunan Küçükali, okul yönetim sistemlerinin dijitalleşmesi ve öğretmen motivasyonunun artırılması yönünde adımlar attı. Başarılı çalışmaları sonucunda 2025 yılında Ankara İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Başkentteki eğitim politikalarının yürütülmesinden sorumlu olan Küçükali, halen bu görevini sürdürmektedir.

Murat Küçükali'nin Kişisel Hayatı

Murat Küçükali, evli ve üç çocuk babasıdır. Eğitim yönetiminde insan odaklı yaklaşımıyla bilinen Küçükali, öğrenci başarısının okul–veli–öğretmen iş birliğiyle güçleneceğine inanan bir eğitim yöneticisidir.