Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından, iş dünyası ve yabancı misyon temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla Etnografya Müzesi'nde "ASO Büyükelçilikler Resepsiyonu" düzenlendi. ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı. Küresel ekonomide yavaşlama olduğunu, dünyada sanayi ve ticaret alanında mücadele olduğunu anlatan Bozay, dünyanın "kural temelli uluslararası düzenden kuralsızlık temelli uluslararası düzensizliğe" geçiş tehlikesinin olduğunu aktardı. "Bütün bu gelişmelerin ortasında da ülkemiz bulunuyor." diyen Bozay, zorluklar karşısında Türk iş insanlarının mücadeleci yapısına güvendiklerini, Türkiye'nin ticaret faaliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın "Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize" konularında yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyleyen Bozay, "Türkiye'nin ileriye dönük, Türkiye Yüzyılı'nda yapacaklarında tüm ülkeleri, tüm dostları yanımızda görmek istiyoruz." dedi. "Yeşil mutabakat ve dijital gündemin" Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Bozay, dijitalleşme konusunda "atıl kalan nüfusun" harekete geçirilmesi ve mesleki eğitim önemine dikkati çekti. Türkiye'nin "tedarik ve değer zincirlerinin geçtiği yollarda" varlığını vurgulayan Bozay, güncel, tartışılan yeni yolların Türkiye'ye "evrilmesi" için sanayinin önemini vurguladı. Mehmet Kemal Bozay, iklim değişikliğinin gelecekte yol açabileceği etkilere işaret ederek, Türkiye'nin enerji, gıda ve su gibi konularda yoğunlaşarak dönüşüme hazır olması gerektiğini söyledi. Türk diplomatların, ülke ticaretinin gelişmesi için de çalıştıklarını kaydeden Bozay, Afrika kıtasında yeni temsilcilikler açılmasının Türk iş insanlarının bölgeye açılmasına da yönelik olduğunu sözlerine ekledi. Resepsiyon, dans gösterisi ve müzik dinletisiyle sürdü. (AA)