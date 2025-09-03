Valilik, anız yakmanın yalnızca toprağa değil, tüm canlılara ve doğaya zarar verdiğini belirterek, “Anız yakmak vatana ihanettir” ifadeleri kullanıldı. Bilinçsizce yapılan bu uygulamaların büyük yangınlara yol açabileceği vurgulandı.

Binlerce Canlının Hayatını Tehlikeye Atıyor

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bir kıvılcım; binlerce canlının yaşamını, doğayı ve insan hayatını tehdit eden büyük yangınlara dönüşebilir” diyerek, vatandaşların daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiği ifade edildi. Özellikle tarım alanlarında çıkan yangınlar, hem ekosisteme hem de tarımsal verimliliğe büyük zarar veriyor.

Anız Yakmanın Cezası Çok Ağır

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara idari para cezası uygulanıyor. Eğer bu fiil orman, sulak alan ya da yerleşim yerlerine yakın bölgelerde gerçekleşirse ceza 5 kat artırılıyor. Orman Kanunlarına göre ise anız yakmak 1 ila 3 yıl, orman yangınına sebep olmak 3 ila 10 yıl arasında hapisle cezalandırılabiliyor. Ölüm veya yaralanma halinde ek ceza hükümleri devreye giriyor.

Yangınları Önlemek İçin Alınabilecek Tedbirler

Valilik, anız yangınlarının önlenmesi için çiftçilere bir dizi öneride bulundu. Hasat zamanı tarlaya yakın bir su tankeri bulundurulması, hasadın toprağa yakın yapılması, anız artıklarının sap parçalayıcı makinelerle toprağa karıştırılması ve saman balyalarının tarlada bırakılmaması gerektiği hatırlatıldı. Bu tedbirler, olası yangınların önüne geçmede büyük önem taşıyor.

"Kendi Geleceğimizi Yok Etmiş Oluyoruz"

Uzmanlar ise anız yakma konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Uzmanlar, anız yakmanın toprağın su tutma kapasitesini azaltıp erozyon riskini de artırdığını belirtti.

Anız yakmanın ekosistemi tahrip ettiğini dile getiren uzmanlar, şunları kaydetti: "Anız yakmak başlı başına bir hata. Anız yakarak canlı hayatını tamamen bitirmiş oluyoruz. Canlı hayatı dendiği zaman sadece gözle görülen büyük hayvanlar akla geliyor ancak doğa için faydalı olan küçük boyuttaki binlerce mikro canlı var. Doğada ayrıştırıcılar diye tanımladığımız bitkileri ayrıştıran toprakta humusu sağlayan, toprağın esas kalitesini ve verimini artıran canlıları yok ediyoruz. Bu yangınlar ekosistemi bozuyor ve canlıları da yok ederek kendi geleceğimizi yok etmiş oluyoruz."

Orman Yangınlarına Neden Oluyor

Uzmanlar, kuraklık ve beraberindeki anız yangınlarının büyük orman yangınlarına neden olabildiğini belirtti.

Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarının geniş alanların tahrip olmasına neden olduğunu anlatan uzmanlar, "Çok ciddi orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ateş hem yuvalarımızı ve canımızı yakıyor hem de ormanlarımızı yakıyor. Zaten yüksek sıcaklıklar var, bunun yanında anız yangınlarıyla ormanları daha çok tehlikeye atıyoruz" diye konuştu.