Anız Yakma, Geleceğini Ateşe Atma

Yozgat Valiliği, hasat sonrası tarım arazilerinde anız yakılmasının hem toprağa hem doğaya ciddi zararlar verdiğine dikkat çekerek vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, anız yangınlarıyla birlikte topraktaki organik maddenin yok edildiği, bunun da toprakların daha verimsiz ve erozyona açık hale gelmesine yol açtığı vurgulandı. Açıklamada, "Sap ve anızların yakılması, bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybını artırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Toprak yüzeyinde yaşayan küçük canlıların da anız yangınlarından etkilendiğine dikkat çekilen açıklamada, doğal yaşamın yangınlarla bozulduğu belirtildi. Yangınlar sırasında kuş, tavşan, tilki, çakal, yılan gibi pek çok canlının yuvalarını terk etmek zorunda kaldığı ya da öldüğü kaydedildi.

Anız yangınlarının yalnızca toprağa değil, çevredeki tarım araçlarına, meyve bahçelerine, çitlere, telefon direklerine ve civardaki yerleşim alanlarına da zarar verdiği vurgulandı. Açıklamada, "Anız yangınları hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına, hatta zaman zaman ormanlık alanların zarar görmesine neden olmaktadır. Bu durum telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açmaktadır" denildi.

Yükselen dumanların karayollarında görüş mesafesini azalttığına işaret edilen açıklamada, bu durumun trafik kazalarına ve can kayıplarına yol açabileceği belirtildi. Ayrıca, hava kirliliğine neden olan yangınların halk sağlığı açısından da tehdit oluşturduğu bildirildi.

Açıklamanın sonunda anız yakmanın yalnızca geçici bir çözüm sunduğu, ancak uzun vadede hem çevresel hem ekonomik anlamda büyük kayıplara neden olduğu vurgulanarak, çiftçilere şu uyarı yapıldı: "Anız yakmak, geleceği ateşe atmaktır. Toprağımıza, doğamıza ve geleceğimize sahip çıkalım."