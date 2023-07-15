Yozgat’ın bazı ilçelerinde ve merkezde hububat hasadı başladı.

Başlanmış olunana hububat hasadının ardından bazı tarlalarda bilerek veya bilmeden yangınlar çıkıyor. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz vatandaşları ve çiftçileri anız yangınlarına karşı uyardı.

Başkan Açıkgöz, “Bölgemizde hububat hasatlarımız başladı. Önümüzdeki günlerde Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısı istikâmetinde, havaların aşırı ısınması bekleniyor. Tabii bu ısınmalardan kaynaklı, hububat sapları da aşırı bir gevreme ve yol kenarlarındaki otların aşırı bir şekilde kurumasına neden oluyor. Anız artıklarının ve yol kenarındaki otların alevlenmesine o bölgelerde yangın çıkmasını sebebiyet veriyor. Bundan dolayı özellikle çiftçilerimizin hasat esnasında, hasattan sonra anızlarını bir an önce balya yapmalarını daha sonrasında da anızı asfalt kenarına yakın olan tarlalarda ise çiftçilerimizin toprak işlemesiyle o anızları bir toprağa gömmeleri gerekiyor. Çünkü anızın yanması, topraktaki faydalı bakterilerin ve böceklerin canlı organizmaların kaybolmasına ve bunların yaşamını yitirmesine neden oluyor. Bunlar da anız yakımı ileriki dönemlerde topraklarımızın çoraklaşmasına ve verimsiz hale geçmesine neden oluyor. Çiftçilerimiz bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.

“TARLALARIN ETRAFINA ATMAYIN”

Anız yangınlarıyla ilgili uyarıda bulunan Açıkgöz, "Şuurlu olarak anız yakımı yapıldığında bakanlığımızın belirlediği bir cezai uygulama var. Bu konuda da bakanlığımız bir çalışma başlattı. Çiftçilerimize de uyarıda bulundu. Biz de buradan uyarıda bulunuyoruz. Burada şuurlu olarak anız yakılan yerlerde dekar başı cezai işlem uygulanacak. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bu tarz afetleri yaşamayız. Özellikle yol kenarındaki arazilerde vatandaşlarımızın da dikkat etmeleri gerekiyor. Sigara izmariti veya cam şişe gibi ürünleri tarlaların kenarlarından geçerken lütfen tarlalarını etrafına atmayın. Bunlar kısa sürede alevlendirmeye ve o bölgede yangın çıkmasına neden oluyor. Hasadı olmayan tarlalarımız da var. Bu tarlaların da tutuşup çiftçilerimizin bir yıllık emeklerinin heba olmasına neden oluyor” şeklinde konuştu. Haber Merkezi