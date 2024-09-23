Bugün yayımlanan hava durumu raporunda, Yozgat'ın da dahil olduğu İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağı belirtildi.

Rapora göre, Yozgat’ta sıcaklık 19°C olarak ölçülürken, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışların beklenmesi sebebiyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Yozgat, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile birlikte yağışların en yoğun olacağı bölgeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, özellikle şehir merkezi ve çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

AFAD UYARILARI VE ALINACAK ÖNLEMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yozgat ve çevresi için turuncu kodlu yağış uyarısı yaparken, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sel, su baskını gibi olayların yaşanma riski nedeniyle özellikle tarım alanları, altyapı ve ulaşım gibi alanlarda dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yozgat’ta yaşayanların, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su birikintisi olan bölgelerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi genelinde, özellikle Yozgat’ın yanı sıra Ankara ve Çankırı çevrelerinde de öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesi bekleniyor.

Ankara: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Eskişehir: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Konya: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.

Yozgat: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Yetkililer, Yozgat halkının hava durumu güncellemelerini takip etmelerini ve olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor. Gerekli önlemleri alarak, olası olumsuz durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor.