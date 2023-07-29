Geç tespit edilen aort hastalıkların hayati risk oluşturduğunu bildiren uzmanlar, tedavi edilmemiş aort anevrizmasının saatli bomba gibi olduğunu, yırtılmış bir aort anevrizmasının ise pimi çekilmiş bir bombadan farksız olduğunu ve aort damarı yırtılan hastaların yarısının hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiklerini söyledi.

Yozgatlı vatandaşların da dikkat etmesi gereken aort anevrizması hakkında uzmanlar açıklamada bulundu. Aort anevrizmasının ne demek olduğunu açıklayan uzmanlar, “Aort, kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan (oksijenlenmiş kan) dağıtan en büyük ana atardamardır. Aort anevrizması ise, aort duvarının belirli bir bölgesinin genişlemesi balonlaşması ve normal olması gereken aort genişliğinin bir buçuk katı ve daha fazla artmasıdır” ifadelerini kullandı.

Aort anevrizmasına erken müdahalenin hayati önem taşıdığına vurgu yapan uzmanlar, tedavi edilmemiş aort anevrizmasının saatli bomba gibi olduğunu, yırtılmış ya da çatlamış bir aort anevrizmasının ise pimi çekilmiş bir bombadan farksız olduğunu ve aort damarı yırtılan ya da çatlayan hastaların yarısının hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiklerini dile getirdi.

“SESSİZ VE SİNSİ BİR HASTALIK”

Aort anevrizmasının sessiz ve sinci bir hastalık olduğunu ve bu sebeple risk faktörlerinin dikkate alınması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, “Aort anevrizmaları, media denilen damarın orta tabakasının bozulması, damar tabakaları arasında yırtık gelişmesi sonucu oluşmaktadır. Aort anevrizması ileri yaş, hipertansiyon, sigara içiciliği, KOAH, bazı bağ-destek doku hastalıkları (Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu), künt (kesici olmayan) travma sonrası, aortun iltihabi (romatizmal) veya enfeksiyona bağlı hastalıkları (Behçet hastalığı, takayasu arteriti, dev hücreli arterit, sifiliz, tüberküloz gibi) birçok risk faktörünün bir veya birkaçının bir arada olmasıyla ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

“SİGARA İÇEN GENÇLER BU TEHLİKEYİ DİKKATE ALIN!”

Sigara kullanımının ergenlik dönemine indiğini ve bu nedenle gençlerin bu hastalık için potansiyel oluşturduklarını sözlerini ekleyen uzmanlar, “Sigara içen gençlerimiz, tehlikenin farkında değiller. Sigara ile bu hastalık için potansiyel haline geliyorlar ve ilerleyen yaşlarda aort anevrizmasına bağlı hayatlarını kaybedebilirler. Bu nedenle özellikle gençlerimize ve sigara içen herkese sigaradan uzak durarak aort anevrizmasından kendilerini korumalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu. İHA/Haber Merkezi