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Yataklı Tedavi Kurumlarının en kritik biriminde görev yapan anestezi teknisyen ve teknikerlerinin çeşitli meslek riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Taşkın, görevi sırasında kritik kararlar almak zorunda olduklarını ve bundan dolayı ciddi sorumluluk altına girebildiklerini söyledi.

Anestezi teknisyen ve teknisyenlerinin idari, mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarının göz ardı edildiğinin altını çizen Necip Taşkın, açıklamasında şunları ifade etti: “Anestezi teknisyen ve teknikerleri görevleri gereğince hem fizik hem de mental yorgunluk yaşamaktadırlar. Bunun yanı sıra toksik atık ve anestezik gazlara maruz kalan çalışanların daha sağlıklı ortamlarda mesleklerini sürdürebilmeleri için gereken koşullar acilen sağlanmalıdır. Herhangi bir operasyon sırasında Skopi cihazından radyasyon alabilmekte ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler. Anestezi teknisyen ve teknikerlerinin çalışma alanları ameliyathanelerdir. Ancak uygulamada ameliyathane dışındaki farklı birimlerde çalıştırılmak istenmektedirler. Hâlbuki anestezi teknisyen ve teknikerleri, eğitimini aldığı alanda çalıştırılırsa daha başarılı olacaktır. Anestezi Teknisyen ve Teknikerlerinin işyeri sorunları, ekonomik ve sosyal sorunları gözden geçirilmeli ve iyileştirilmesi için çalışma yapılmalıdır. Zor şartlar altında görev yaptıkları unutulmamalıdır. Bu vesileyle Anestezi Teknisyen ve Teknikerlerinin bu özel gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı temenni ediyorum.”