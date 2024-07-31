Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, avukatlık ve film prodüktörlüğü gibi farklı kariyer alanlarında başarılar elde etti. Yermak, Time dergisinin 2024’ün En Etkili 100 Kişisi listesine de adını yazdırdı (Reuters).

Amerikan gazetesi Washington Post (WP), Yermak'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "gölgesi" olarak tanımlandığını ve ülke tarihinde bu pozisyonda görev yapan en güçlü siyasetçi olduğunu belirtti. Yermak’ın karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko'nun özel kalem müdürü Oleh Ribaçuk, Zelenski ve Yermak’ın yakın ilişkisine dikkat çekerek, “Kararları kimin verdiği merak konusu” diyor. Ribaçuk, Yermak’ın hükümet deneyimi olmadan göreve geldiğini ve “Tek hayalim, tek hırsım başkanın gölgesi olmak” şeklindeki ifadesine dikkat çekiyor. Yermak, kendisini Zelenski’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlıyor.

Haberde, Yermak’ın Rusya-Ukrayna savaşında Zelenski’nin verdiği kararlarda önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor. Ayrıca, 52 yaşındaki siyasetçinin, 8 Şubat’ta Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni’nin görevden alınmasında Zelenski’ye akıl verdiği öne sürülüyor. Zelenski, Zalujni'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski’yi atamıştı.

Andriy Yermak, Kiev'deki Taras Şevçenko Ulusal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden uluslararası özel hukuk alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Farklı hukuk firmalarında çalıştıktan sonra, 2012 yılında Garnet International Media Group adlı medya şirketini kurarak film yapımcılığına adım attı. Yermak, 2017’de Slovakya-Ukrayna ortak yapımı "The Line (Čiara)" filminin yapımcılığını üstlendi.

Ukrayna Film Akademisi ve Avrupa Film Akademisi üyeliğine sahip olan Yermak, Zelenski ile 2011’de tanıştı. Zelenski, 20 Mayıs 2019'da seçimleri kazandıktan sonra Yermak'ı Dış Politikadan Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı olarak atadı. 11 Şubat 2020’de Zelenski’nin özel kalem müdürü olarak göreve ba