Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda “Hukuk Öğretimi, Anayasa Hukuku ve Anayasaya Uygunluk Denetimi” konulu seminer verdi.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, seminer sonrası Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, nazik ziyaretleri için Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar’a teşekkür etti.
Kaynak: Bozok Üniversitesi