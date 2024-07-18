18 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete ilanına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Metin Kıratlı, 14 Şubat 1969 tarihinde Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. İlkokul ve lise eğitimini Ereğli’de tamamlayan Kıratlı, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Akademik kariyerine Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Diplomasisi Eğitim Programı ile devam eden Kıratlı, Goethe Enstitüsünde (Berlin) yabancı dil eğitimi aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını tamamladıktan sonra Kırıkkale Üniversitesinde doktora eğitimini bitirdi.

Mesleki kariyerine Ankara Adliyesinde hâkimlik stajıyla başlayan Kıratlı, Ulaş, Çaldıran, Yalvaç ve Manavgat Hâkimliklerinde görev aldı. 2004 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanan Kıratlı, burada Tetkik Hâkimlik, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesiyle 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Kıratlı, 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olarak atandı.

18 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Kıratlı, görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atanmıştır.