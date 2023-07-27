Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, girişimlerimizle TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle Sorgun'a kazandırılan 10 Milyon 348 bin lira bedelli olarak 1500 m2 alan içerisinde 700 m2 oturuma sahip olan 8 derslikli anaokulu inşaatı yönetim kurulu üyeleri ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Başkan Arslan, 25 Ocak 2023 tarihinde yapımına başlanan okul projesinin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı tamamlandı. İnşallah yeni eğitim öğretim döneminde vatandaşların ve geleceğimizin teminatı çocukların hizmetine sunulacak dedi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan yaptığı açıklamada, Sorgun’a yeni bir okul kazandırılmasında büyük pay sahibi olan TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu'na teşekkür ettiklerini söyledi.

Bu okulun, Sorgun için önemli bir eğitim yatırımına vesile olacağını dile getiren Başkan Arslan, "Eğitime yatırımı geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören TOBB ve Oda-Borsalar olarak ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. Mustafa Babayiğit