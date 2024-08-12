Asya'nın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani, düğünün ardından sıkça konuşulmaya başlandı. Bu yazıda "Anant Ambani kimdir?", "Anant Ambani ne iş yapıyor?", "Anant Ambani serveti ne kadar" gibi soruların cevaplarını bulabileceksiniz.

ANANT AMBANİ KİMDİR?

Anant Ambani, Hindistan'da tanınmış bir iş adamıdır ve Reliance Industries'de önemli bir konuma sahiptir. Ambani 10 Nisan 1995 tarihinde dünyaya geldi ve 2024 yılı itibarıyla 29 yaşında. ABD'deki Brown Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Anant, şu anda Hindistan'da yaşamaktadır.

Mart 2020'de Jio Platforms Limited şirketinde göreve başlayan Anant Ambani, aynı zamanda Mayıs 2022'den itibaren Reliance Retail Ventures Limited ve Haziran 2021'den itibaren Reliance New Energy Limited ile Reliance New Solar Energy Limited'in Yönetim Kurullarında Direktör olarak görev yapmaktadır. Babasının şirketinde yenilenebilir enerji bölümünün başkanı olarak enerji ve malzeme işlerinin büyümesini ve küresel yenilenebilir enerji operasyonlarını yönetmektedir.

Anant Ambani'nin özel hayatı da oldukça ilgi görmüştür. Eylül 2023'te Radhika Merchant ile yaptığı düğün, dünya basınında geniş yankı uyandırmış, düğünün maliyetinin yaklaşık 600 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir.

ANANT AMBANİ'NİN DÜĞÜNÜ VE KUTLAMALAR

Anant Ambani, Hintli iş dünyasının önemli figürlerinden Mukesh Ambani'nin oğlu ve Encore ilaç devinin sahipleri Viren ve Shaila Merchant'ın kızı Radhika Merchant ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ancak, bu düğün kutlamaları sıradan bir etkinlikten çok daha fazlasını sunuyor. Tam dört aydır süren bu görkemli düğün, adeta bir festival havasında geçiyor.

Anant, Hindistan'ın önde gelen iş adamlarından Mukesh Ambani'nin oğlu ve Encore adlı başarılı bir ilaç şirketini yöneten Viren ve Shaila Merchant'ın kızı Radhika ile evlenmeye hazırlanıyor. Ancak bu düğün kutlamaları sıradan bir partiden çok daha fazlası. Bu düğün tam dört ay süren, hiç bitmeyen bir parti gibiydi.

Düğün kutlamalarına toplamda 155 milyon dolar harcandığı tahmin ediliyor. Etkinliğin ilk bölümü nefesleri kesti! Uzun zamandır sahneye çıkmayan Rihanna, yıllar sonra konuşulacak inanılmaz bir gösteriye imza attı. Bazıları Rihanna'nın performansından dolayı 7 milyon dolar aldığını söyledi. Ayrıca Justin Bieber, the Backstreet Boys, Katy Perry ve Andrea Bocelli de düğüne özel konserler verdi. Bu muhteşem etkinlik, herkesin bahsettiği dev bir müzik festivaline dönüştü.

Bir süredir devam eden düğün şenliklerine teknoloji dehası Bill Gates de katıldı. Bu inanılmaz etkinlik sadece bir düğün değil, farklı ülkelerden ünlü kişilerin bir araya gelerek kutlama yaptığı özel bir buluşma haline geldi.

ANANT AMBANİ NE İŞ YAPIYOR?

Anant Ambani, Hindistan’ın önde gelen iş insanlarından Mukesh Ambani'nin oğludur ve birçok önemli görevde bulunmaktadır. Mart 2020'den itibaren, Jio Platforms Limited şirketinde görev yapmaktadır. Şirket, Hindistan’ın en büyük telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinden biridir.

Mayıs 2022'den itibaren Reliance Retail Ventures Limited'in Yönetim Kurulu'nda Direktör olarak görev yapmaktadır. Bu şirket, Reliance Industries’in perakende sektöründeki birimidir.

Haziran 2021'den itibaren her iki şirketin de Yönetim Kurulu'nda Direktör olarak görev almaktadır. Bu şirketler, Reliance Industries'in yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi projelerini yönetmektedir.

Anant Ambani, Reliance Industries'in yenilenebilir ve yeşil enerji birimlerinden sorumlu olarak, şirketin enerji ve malzeme işlerinin genişlemesine ve küresel yenilenebilir enerji operasyonlarına yön vermektedir. Üniversite eğitimini ABD'de Brown Üniversitesi'nde tamamlamış olup, Hindistan'da yaşamaktadır.

ANANT AMBANİ SERVETİ

Anant Ambani, Hindistan'ın en zengin iş insanlarından Mukesh Ambani'nin oğludur. Mukesh Ambani'nin kişisel serveti, 2024 itibarıyla yaklaşık 100 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu, Reliance Industries'in başarılı iş operasyonlarından ve enerji, perakende, teknoloji gibi çeşitli sektörlerdeki yatırımlarından kaynaklanmaktadır.