Anahtar Partisi Yozgat İl Başkanlığı, Alparslan Türkeş Huzurevi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, Merkez İlçe Başkanı Serdar Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Nagihan Saraç Ceylan ve teşkilat mensupları katıldı.

Huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelen partililer, büyüklerin hayat tecrübelerinden faydalanırken onların dualarının kendileri için önemli bir rehber olduğunu belirtti.

Anahtar Partisi Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Büyüklerimizin hayat tecrübeleri bizim için kıymetli birer yol gösterici. Her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve gönüllerine dokunmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Anahtar bizde, değerlerimizle birlikte geleceğe yürümeye devam ediyoruz” dedi.