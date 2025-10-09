Anahtar Parti Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, DEM Partisi milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) terör örgütü elebaşına yönelik övücü ifadeler kullanmasının milletin vicdanında büyük bir rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, “Terör övgüsü siyasetin değil, ihanetin dilidir” dedi.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM çatısı altında terör ve bölücülüğe yer olmadığını vurguladı.

“Bu ülkenin Meclisi; terörün, bölücülüğün ve ihanete övgülerin değil, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir” ifadelerini kullanan Karaca, terör örgütü mensuplarını meşrulaştırmaya yönelik her girişimin, devlete ve millete karşı açık bir tehdit olduğunu söyledi.

“Terörist Başını Meşrulaştırmaya Çalışanlar Karşısında Devleti Bulur”

Karaca, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında eli kanlı bir teröristin asla umut, simge ya da çözüm odağı olamayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Kim, hangi sıfatla olursa olsun bu topraklarda terörist başını meşrulaştırmaya kalkarsa, karşısında devleti, milleti ve Anahtar Parti’nin kararlı duruşunu bulacaktır.”

“Terörsüz Türkiye, Millet İradesine Sadakatle Mümkündür”

Anahtar Parti olarak, terörsüz bir Türkiye’ye giden yolun, terörün muhatap alınmasından değil, milletin iradesine, hukukun üstünlüğüne ve devletin meşruiyetine bağlılıktan geçtiğini vurgulayan Karaca, “İmralı’daki bebek katilini siyasetin parçası haline getirmek, devletin bekası için açık bir tehdittir” dedi.

“Ne Terör Örgütleri Ne De Siyasi Uzantıları Bu Bütünlüğü Bozamaz”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu dile getiren Karaca, “TBMM; milletin temsil edildiği, çözümün ve iradenin merkezidir. Bu yüce çatı dışında ‘çözüm’ arayışına yönelmek, millet iradesini yok saymaktır” ifadelerini kullandı.

“Suç Duyurusunda Bulunacağız”

Anahtar Parti’nin devletin yanında, milletin safında olduğunu belirten Karaca, terörle arasına kalın bir çizgi çeken bir siyaset anlayışına sahip olduklarını söyledi.

Bu kapsamda, yaşanan duruma karşı Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Karaca, “Sürecin takipçisi olacağız” dedi.