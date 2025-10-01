Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından Boğazlıyan’da eğitim ve teşkilatlanma programı düzenledi.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı, Boğazlıyan İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek Eğitim ve Teşkilatlanma Programı’nın ilk bölümünü gerçekleştirdi.

Program kapsamında parti üyeleriyle istişarelerde bulunulurken, eğitim çalışmalarına hız verildi ve teşkilatın güçlendirilmesi amacıyla önemli adımlar atıldı.

Toplantıya İl Teşkilat Başkanı M. Ömer Duygu, İl Sekreteri Emrullah Açıkgöz, İl AR-GE Başkanı Ramazan Şahan ve İl Sekreter Yardımcısı Hakan Koçak katıldı.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı, misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı Boğazlıyan İlçe Başkanı Emrah Paşaoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti.