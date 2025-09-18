Fatih Konağı’nda düzenlenen toplantıya partililer yoğun ilgi gösterdi. Burada konuşan Demir, Anahtar Parti’nin kuruluş sürecinden bugüne kadar geçen dönemde kaydettiği ilerlemeleri ve seçimlere yönelik hazırlıkları anlattı.

Partilerinin bundan yaklaşık bir yıl önce 161. parti olarak kurulduğunu hatırlatan Demir, “O gün ‘Siz parti kuramazsınız’ diyenler oldu. Parti kuruldu. Sonra ‘Siz yüzdeler bile alamazsınız’ dediler. Bugün geldiğimiz noktada 161 parti arasında ilk 7 parti arasına girmeyi başardık” dedi.

Anahtar Parti’nin kurucu Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun öncülüğünde çok kısa sürede teşkilatlanmayı tamamladıklarını belirten Demir, “Tüm illerde ve ilçelerde teşkilatlarımızı kurduk. Ekim ayı itibarıyla da seçime girme yeterliliğini kazanmış olacağız. Bu süreç özveriyle, muhabbetle, sevgiyle mümkün oldu. Yozgat’ta da aynı gayreti görmekten memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Demir, bir yıl süren istişareler sonucunda yeni bir partiye ihtiyaç olduğu sonucuna vardıklarını belirterek, “Gördük ki hükümet artık sorunları çözemez hale gelmiş. Yüzlerce sorun birikmiş ancak sorunları ne duyuyor, ne görüyor, ne de çözmek için niyet gösteriyor. Biz bu yüzden yola çıktık. Daha iyi bir Türkiye’nin mümkün olduğuna inananlarla bir araya geldik” diye konuştu.

Parti olarak liyakati öncelediklerini vurgulayan Demir, ortak akılla sorunların kısa sürede çözülebileceğini ifade etti.

Konuşmasında muhalefet partilerini de eleştiren Demir, “Bugün muhalefetin de sorun çözmekten uzaklaştığını, kendi iç meseleleriyle meşgul olduğunu görüyoruz. Halkımız ise yeni bir umut arıyor. Anahtar Parti milletimizin umudu ve çıkış yolu olmuştur. Biz hep birlikte memleketimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

Toplantı, partililerin görüş ve önerilerini paylaşmasıyla sona erdi.