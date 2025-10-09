Anahtar Parti Yozgat teşkilatı Akdağmadeni’nde eğitim ve planlama toplantısı yaptı.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı, parti teşkilat yapısını güçlendirmek ve yeni dönem çalışmalarını planlamak amacıyla Akdağmadeni İlçe Başkanlığı’nda Parti İçi Eğitim ve Teşkilat Planlama Programı düzenledi.

Programa İl Teşkilat Başkanı M. Ömer Duygu, İl Sekreteri Emrullah Açıkgöz, İl Seçim İşleri Başkanı Bilal Uysal ve İl AR-GE Başkanı Ramazan Şahan katıldı.

Verimli geçen toplantıda, teşkilatın sahadaki etkinliğini artırmaya yönelik stratejiler, çalışma yöntemleri ve yeni dönem hedefleri ele alındı.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Teşkilat yapımızı daha güçlü ve etkin hale getirmek için düzenlediğimiz bu program, sahadaki çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacak” ifadelerine yer verildi.

Program sonunda, ev sahipliği için Akdağmadeni İlçe Başkanı Ufuk Emre Ünlü ve ilçe teşkilatına teşekkür edildi.