Ziyarete İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, Merkez İlçe Başkanı Eyüp Bağır, İl Kadın Kolları Başkanı Nagihan Saraç Ceylan ve teşkilat mensupları katıldı.

Teşkilat üyeleri, Yozgat’ın sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlaması beklenen stadyum projesini yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. İncelemeler sırasında, stadyumun kapasitesi, tribün düzenlemeleri, sporcu ve seyirci alanları, güvenlik ve altyapı çalışmaları gibi önemli detaylar ele alındı.

Karaca, yaptığı açıklamada, “Yozgat’ımıza kazandırılacak her yatırımın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür projeler, sadece sportif anlamda değil, şehrimizin sosyal ve kültürel yaşamına da katkı sağlıyor. Bizler, halkımızın hizmetine sunulan yatırımların her aşamasını yakından izliyor, şehrimizin geleceği için gerekli desteği veriyoruz” dedi.

Teşkilat üyeleri, stadyumun tamamlanmasının ardından Yozgat’ın spor altyapısını güçlendireceğini, gençlerin sporla buluşmasına imkan tanıyacağını ve şehirdeki sosyal yaşamı canlandıracağını vurgulayan Karaca, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sosyal faaliyetlere katılımının artırılması açısından projenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret boyunca Anahtar Parti teşkilatı, stadyumun yapım sürecindeki eksiklik ve geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili gözlemlerini yetkililerle paylaştı.

Karaca, “Yozgat’ımızın kalkınması, yatırımların etkin kullanımıyla mümkündür. Bu nedenle şehrimize kazandırılan her projenin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.