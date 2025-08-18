Anahtar Parti Yozgat İl Teşkilat Başkanı Ömer Duygu, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi.

Duygu, yaptığı yazılı açıklamada, terörle mücadele sürecinde yaşanan tartışmalara değinerek, bazı siyasetçilerin teröristlere yönelik açıklamalarına karşılık Ağıralioğlu’na yönelik eleştirileri eleştirdi.

Duygu, açıklamasında, “Milletimiz bilsin, bizler vatanına ve milletine bağlılığını Yozgat’ta mayalamış her birimiz, ülküsünün mürüvvetini görememiş ülkücüleriz. Genel Başkanımızın defalarca söylediği gibi ‘dedem ülkücüydü, babam ülkücüydü, ben ülkücüyüm, oğlum da ülkücüdür’ sözlerine yaslanarak Yozgat’tan sesleniyoruz. Yozgat’ın evladı Yavuz Ağıralioğlu’na laf söylemek sizin haddinize değildir” ifadelerini kullandı.

Duygu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: “Bunların muhasebesini yaparak kimlerle el ele yürüdüğünüzü sizlere hatırlatıyor ve bir an evvel bu yanlıştan dönmeniz için sizlere bu vatanı seven kardeşleriniz olarak uyarıda bulunuyoruz. Milletimiz bilsin, Yozgat bilsin; vatanımız ve Yavuz başkanımız sahipsiz değildir. Bizler Yozgatlılar olarak vatanımıza, şehitlerimize, gazilerimize ve onların aziz hatıralarına her zaman sahip çıkacağız.”