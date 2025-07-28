Başkan Karaca, “Bu artık sadece ahlak meselesi değil; ekonomik istikrarı, aile düzenini ve gençliğin geleceğini tehdit eden ulusal bir krizdir” dedi.

Karaca, Türkiye’nin en büyük sessiz krizlerinden birinin sanal kumar olduğunu vurgulayarak, “Silahlar susmalı, birlik konuşmalı” mesajı verdi.

Yasa dışı kumar piyasasının 2024 itibarıyla 50 milyar doları aştığını belirten Karaca, Türkiye’de gençlerin yüzde 80’inin sanal kumarla karşılaştığını açıkladı.

2023 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 160 bin yasa dışı bahis sitesini engelledi.

Karaca, YEDAM’a başvuran bağımlıların yüzde 37’si kumar nedeniyle destek aldı. Bağımlılık yaşı 10’lu yaşlara kadar geriledi. Başvuranların yüzde 53’ü evli, ortalama yaş 34. organize suç örgütlerinin bu dijital bataklığı yönettiğini dile getirdi.

Karaca, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde kumarın yasal ve sıkı denetim altında olduğunu, Türkiye’de ise yasak ama kontrolsüz bir ortam olduğunu söyledi. “Kripto para, sosyal medya ve mobil oyunlar üzerinden çocuklarımıza kadar ulaşıyorlar” dedi.

Karaca, hükümete şu acil çağrıda bulundu: “Kripto parayla kumar finansmanına özel yasal düzenleme yapılmalı. Oyunculara yönelik idari cezalar caydırıcı hale getirilmeli. BTK’nın denetim kapasitesi yapay zekâ ile güçlendirilmeli. Sosyal medya ve uygulama marketlerinde kumar içerikleri engellenmeli. Ulusal düzeyde ‘Kumarla Mücadele Farkındalık Kampanyası’ başlatılmalı.”

Karaca, Anahtar Parti’nin yasa dışı kumarla mücadelede köklü hukuk reformları planladığını açıkladı: “7258 sayılı yasa yeniden yazılacak, cezalar artırılacak. Kripto para ile kumar finansmanı yasaklanacak, MASAK ve BDDK’nın yetkileri genişletilecek. Çocukları hedef alan kumar faaliyetlerine ağır cezalar getirilecek. Influencer ve platformlarda gizli reklamlar suç sayılacak, cezalar uygulanacak. Suçtan elde edilen gelirler devlet tarafından müsadere edilip bağımlılık tedavisine aktarılacak. Uluslararası işbirlikleri kurulacak, diplomatik girişimler yapılacak. ‘Kumarla Mücadele Kamu Avukatlığı’ sistemi kurulacak, mağdurlara ücretsiz hukuki destek sağlanacak.”

Karaca, topluma şu çağrıyı yaptı: “Ey gençler! Hayatınız bir kupon kadar değersiz değil. Ey anneler, babalar! Evlatlarınızı dijital bataktan birlikte çıkaralım. Anahtar Parti olarak emek veren bir toplum, üreten bir ekonomi ve güvenli bir dijital kültür inşa edeceğiz. Anahtar sizde. Anahtar bizde. Anahtar Türkiye’nin geleceğidir.”