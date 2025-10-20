Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından Şefaatli’de teşkilat planlama programı düzenlendi.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı, parti teşkilatının sahadaki etkinliğini artırmak ve yeni dönem çalışmalarını planlamak amacıyla Şefaatli ilçesinde Parti İçi Eğitim ve Teşkilat Planlama Programı gerçekleştirdi.

Şefaatli İlçe Başkanlığında düzenlenen programa, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaaslan, İl Teşkilat Başkanı Muhammed Ömer Duygu, İl AR-GE Başkanı Ramazan Şahan, İl Seçim İşleri Başkanı Bilal Uysal, İl Sekreter Yardımcısı Hakan Koçak ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Toplantıda, teşkilat yapısının güçlendirilmesi, saha çalışmalarında izlenecek yöntemler ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Programın verimli geçtiğini belirten parti yöneticileri, toplantının Anahtar Parti’nin sahadaki görünürlüğünü ve kurumsal koordinasyonunu artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ev sahipliği için Şefaatli İlçe Başkanımız Sayın Samet Nazlıgül’e ve Şefaatli İlçe Teşkilatımıza teşekkür ederiz.” denildi.