Karaca, “Türkiye ekonomisi yalnızca büyüme rakamlarıyla değil, adaletli gelir dağılımı ve emeğe verilen değerle ölçülür. Bugün ise milyonlarca çalışan, görünmeyen ve duyulmayan bir krizin içindedir” ifadelerini kullandı.

Kamu işçilerine yönelik zam tekliflerinin çalışanların beklentilerinin çok gerisinde olduğunu savunan Karaca, “Hükümetin sunduğu yüzde 16, ardından yüzde 8; sonra 17, ardından 10 ve son olarak yüzde 24 zam ile enflasyon farkı gibi tekliflerin geçim sıkıntısı yaşayan çalışanlar için bir çözüm değil, hayal kırıklığı olduğu açıktır” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de emek dünyasına dair bazı temel verileri de paylaşan Karaca, şu bilgileri aktardı: “Türkiye’de 17 milyon 326 bin işçiden yalnızca yüzde 14’ü sendikalı. 1,3 milyon kamu işçisinin önemli bir bölümü taşerondan kadroya geçen, ağır işlerde çalışan kesim. Türk İş ve Hak İş’in ortak talebi: En düşük kamu işçisi maaşının 37 bin liradan 72 bin liraya çıkarılması.”

Karaca, “Bu veriler dikkate alındığında, iktidarın sunduğu zam tekliflerinin sahadaki gerçekliği karşılamadığı açıktır” dedi.

Anahtar Parti’nin emek krizine yönelik sadece eleştiri değil, çözüm de sunduğunu belirten Karaca, parti olarak dört temel başlıkta sistematik bir çözüm planı geliştirdiklerini söyledi.

Karaca, “Ücret Artışında Yeni Model: “Verimlilik + hedef enflasyon” formülüyle reel gelir artışı. Eğitime Dayalı Ücret Adaleti: Eğitim düzeyine göre ücretlendirme ile emeğin niteliğine saygı. Sektörel Verimlilikle Uyumlu Gelir Dağılımı: Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde dengeli ücret sistemi. Güvenceli İstihdam ve Sosyal Haklar: Sosyal destek paketleri ve kayıtlı istihdam modeli” ifadelerini kullandı.

Karaca, kısa süreli sözleşmelerin ve taşeron uygulamalarının sona ereceğini, sosyal destekler kapsamında 7 bin 500 lira aylık sosyal destek, 2 bin 500 lira aile yardımı ve 250 lira çocuk yardımı gibi kalemlerin hayata geçirileceğini bildirdi.

Türkiye'de ücret-verimlilik dengesizliğinin derinleştiğine dikkat çeken Karaca, OECD ortalamalarıyla karşılaştırıldığında Türkiye’nin geride kaldığını ve bu makas kapanmadan sürdürülebilir refahın sağlanamayacağını belirtti.

Karaca, Anahtar Parti iktidarında emek verimliliği esaslı adil ücret politikası, eğitim ve meslek odaklı gelir dengesi, güvenceli ve kayıtlı istihdam modeli, Liyakatli, şeffaf ve hesap verebilir ekonomi yönetimi gibi alanlarda radikal değişimlerin yaşanacağını kaydetti.

“Emekçinin alın teri, bu ülkenin geleceğidir” diyen Karaca, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Ve o gelecek artık kayırmacılıkla değil; üretimle, liyakatle, adaletle yükselecektir. Anahtar Parti, bu değişimin siyasi, toplumsal ve ahlaki sorumluluğunu üstlenmiştir. Biz buradayız. Çözüm bizde. Anahtar bizde.”