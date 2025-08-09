Anahtar Parti Yozgat İl Başkanı Olgun Iddialara Karşı Tepki!

Anahtar Parti Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu ile yeniden gündeme gelen çözüm süreci iddialarına sert tepki gösterdi.

Karaca, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun meclis kürsüsünden yaptığı konuşmaları desteklediklerini belirterek, “Bu milletin vicdanı susturulamaz. Biz susmayacağız” dedi.

Siyasetlerini milletin rızasına dayandırdıklarını söyleyen Karaca, “Komisyonların, masaların, protokollerin değil; milletin sofrasının tarafındayız. Şehitlerimizin onurunu siyasi pazarlıklara kurban etmeyin” ifadelerini kullandı.

Karaca, “Dün Öcalan’a ‘bebek katili’ diyenlerin bugün onu çözüm aktörü gibi sunması milletin hafızasında kara bir lekedir. Bu komisyon çözüm değil, kamuflajdır” değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli yön değiştiren siyaset anlayışına tepki gösteren Karaca, “Milliyetçiliğimizi sorgulayıp, sonra terör örgütleriyle masa kuranlardan bıktık. Bu milletin ferasetiyle oyun oynayamazsınız” dedi.

Konuşmasının sonunda Karaca, Milliyetçi Hareket Partililere, AK Partililere, Cumhuriyet Halk Partililere ve vicdan sahibi Kürt vatandaşlara seslenerek, “Siz yalnız değilsiniz! Bu topraklarda aklıyla konuşan, kalbiyle duyan bir siyasi hareket var: Anahtar Parti. Biz bu milletin, bu devletin, bu vatanın yükünü omuzlamaya talibiz. Gelin, beraber yürüyelim” ifadelerini kullandı.