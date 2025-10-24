Anahtar Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığında görev değişimi gerçekleştirildi. İş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrılan Serdar Şahin’in yerine Eyüp Bağır ilçe başkanlığı görevine getirildi.

Partiden yapılan açıklamada, görev süresi boyunca partinin teşkilatlanma çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Serdar Şahin’e teşekkür edilerek, “Partimize verdiği emekler ve özverili çalışmaları dolayısıyla Serdar Şahin Başkanımıza teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Görevi devralan Eyüp Bağır’a da başarılar dilenen açıklamada, “Yeni dönemin partimiz, teşkilatımız ve Yozgat’ımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.