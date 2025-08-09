Yozgat, Anadolu’nun önemli arkeolojik merkezlerinden biri olarak binlerce yıllık tarihine ilişkin çok sayıda kazı ve araştırmaya ev sahipliği yapıyor.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, şehirde birçok tarihi yapı ve höyük bulunuyor.

Mercimektepe Höyüğü

Yozgat-Sivas karayolunun solunda, Yozgat merkezinin doğusunda, Yukarınohutlu II. Mıntıka Mahallesi’nde yer alan Mercimektepe Höyüğü, 100x140 metre ölçülerinde ve deniz seviyesinden 1348 metre yükseklikte bulunuyor. Höyüğün batısında belediye su deposu ve eski sanayi sitesi, doğusunda Esentepe Mahallesi konutları, güneyinde ise Yozgat-Sivas karayolu yer alıyor. M.Ö. 3. binyılın sonunda yerleşim gördüğü belirtilen höyük, Hitit döneminde basit korunma duvarlarıyla çevrilmiş, 2. binyılda ise terk edilmiş. 1986-1994 yıllarında Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazıları yapıldı.

Çengeltepe Höyüğü

Yozgat-Sivas karayolunun sağında, Yenicami Mahallesi’nde bulunan Çengeltepe Höyüğü üzerinde 1980’lerde TEDAŞ Haber Merkezi inşa edildi. 2007 yılında Koruma Bölge Kurulu tarafından 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. 1966 yılında Ahmet Ünal tarafından yapılan sondaj kazılarında Eski Tunç, Frig, Helenistik ve Galat kültür katmanları ortaya çıkarıldı.

Çeşka Yeraltı Şehri

Yozgat merkezinin yaklaşık 3 kilometre kuzeydoğusunda, Kirazlı Göleti’nin kuzeyinde bulunan Çeşka Yeraltı Şehri, yüksek bir tepede yer alıyor. Üç ayrı girişi bulunan yeraltı şehrinin kuzeybatı kapısı kapanmış durumda. Güney girişinde kayaya oyulmuş iki katlı mekan bulunuyor. Kuzeyde ise dar ve kısmen dolu ikinci bir galeri mevcut. İç kısımlarda dikdörtgen odalar, galeriler ve tonozlu tavanlar dikkat çekiyor. Tepenin eteklerinde Roma, Bizans ve Frig dönemlerine ait seramik buluntuları tespit edildi. 2008 yılında yapılan temizlik çalışmaları ile bölgenin korunmasına katkı sağlandı.

Diğer Höyükler ve Tarihi Alanlar

Yozgat ve çevresinde Gergeli, Kaşkışla, Karatepe, Battal ve Hamzalı köylerinde yer alan höyükler, M.Ö. 3. binyıldan Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanan seramik buluntularına ev sahipliği yapıyor. Tavium Antik Kenti sınırları içindeki Büyük ve Küçükkale Höyükleri ise 1997-2009 yılları arasında Avusturya Klagenfurt Üniversitesi tarafından yüzey araştırmalarıyla incelendi.

Bölgedeki kaya yerleşimleri, kaya kiliseleri, tümülüsler ve nekropol alanları da tarih bakımından önem taşıyor. İnbaşı Kaya Yerleşimleri, Kırkgöz Mağarası ve Beşiktepe gibi alanlarda Bizans ve Roma dönemlerine ait buluntular bulunuyor. Ancak birçok höyük ve tümülüste kaçak kazı izlerine rastlandığı belirtiliyor.