Anadolu’da yüzyıllardır bilinen bir yöntem yoğurdu taş gibi yapıyor.

Günümüzde hazır yoğurt mayasıyla yoğurt tutturmak alışkanlık haline gelse de, Anadolu’da yüzyıllardır bilinen doğal bir yöntem bulunuyor. Yoğurt mayalarken sütün içine yalnızca 2 veya 3 tane nohut atmak, yoğurdu taş gibi yapıyor.

Eskiden her evin yoğurt mayası olmazdı. Köylerde kadınlar, mayasız yoğurt tutturabilmek için nohutun üzerindeki doğal mayalardan faydalanırdı. Sütün içine atılan birkaç nohut, fermantasyon sürecini başlatarak, sütü yoğun kıvamlı bir yoğurda dönüştürüyordu.

Nohutun kabuğunda bulunan doğal bakteriler, yoğurt mayasıyla benzer şekilde işliyor. Sütün sıcaklığını koruyan bu küçük baklagil, aynı anda yoğurdu daha sert, daha dayanıklı ve daha ekşi aromalı hale getiriyor. Bugün hala Anadolu’nun pek çok köyünde bu yöntem kullanılıyor.

Hiçbir katkı maddesi içermeyen bu yöntem sayesinde ev yapımı yoğurt, hem daha sağlıklı hem de uzun süre dayanıklı hale geliyor.