Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadoludakiler Sergisi ve Tanıtım Programına" Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker’de katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesine ilişkin, "Anadolu'muzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yeniliklerle günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadoludakiler" projesinin tanıtım programında yaptığı konuşmada, bugün toprağın bereketini, mutfak kültürünün birikimini, usta ellerin becerisini yeniden keşfetmek ve yaşadıkları dünyanın istifadesine sunmak amacıyla bir arada olduklarını söyledi.

Şair Edip Cansever'in "İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer." mısralarını aktaran Erdoğan, "Biz, bu toprağın insanları, hepimiz Anadolu'ya benzeriz. Büyüklerimizin anlattığı hikayelerin irfanıyla ruhlarımız mayalanır. Buğdayın rengi tenimize işler, dumanlı dağların, reyhan ve kekiğin, Fırat ve Dicle'nin kokusu üzerimize siner. Bizi biz yapan Anadolu, toprakla buluşarak berekete, soframıza erişerek birikime, kalbimizden dökülerek beceriye dönüşür" diye konuştu.

Emine Erdoğan, medeniyetler beşiği bu toprakların insanlığın ilk ana yurdu, keşiflerin coğrafyası olduğunu, tarihte ilklerin ve teklerin burada yaşandığını kaydetti.

Bilinen ilk parşömenin Bergama'da üretilmesinin, ilk resmin Çatalhöyük'te çizilmesinin, ilk tohumun Mezopotamya'da atılmasının, ilk masalın Anadolu'da anlatılmasının tarihteki bu ilklere verilecek örneklerden yalnızca birkaçı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, asırlardan bugüne ulaşmayı başarmış Anadolu'nun eşsiz hazinelerinin varisleri tarafından yeniden keşfedilmeyi beklediğini bildirdi.



"ANADOLU, EN DEĞERLİ MESAJINIZ, ANLATTIĞINIZ EN ÖZEL HİKAYENİZ OLSUN"

Emine Erdoğan, modern iletişim teknolojilerinin tüketim merkezli, haz ve hız odaklı bir yaşamın aracı haline gelirken dünyayı kültürel bir kuraklığa sürüklediğini vurgulayarak, "Buradan, kendi alanlarında uzman sanatçılarımıza, şeflerimize, tasarımcılarımıza, kamuoyu önüne çıkmış tanınmış isimlerimize seslenmek istiyorum. Hepiniz bir mesajın taşıyıcısı, bir temsiliyet merkezi, adeta modern birer hikaye anlatıcılarısınız. Tükenmez içeriği ve başka yerde bulunmaz zenginliğiyle Anadolu, en değerli mesajınız, anlattığınız en özel hikayeniz olsun. Her birinizin, 'Anadoludakiler' projesinin dijital kültür elçileri haline gelmesini, birikim ve becerilerinizle yerel girişimlere yol göstermenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

Projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, bu kapsamda atılacak her adımın toprakların derin anlam kuyularından modern dünyanın kültürel vahasına ferahlatıcı suyu taşıyacağına inandığını sözlerine ekledi.

“BAŞLATIYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "'Anadoludakiler' hareketimiz kapsamında, 81 ilimizin tamamında, Kalkınma Ajanslarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından yerel üretim ve kalkınmaya yönelik Anadoludakiler Destek Programını bugün itibarıyla başlatıyoruz" dedi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadoludakiler Sergisi ve Tanıtım Programında"da programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültürel, geleneksel ve coğrafi zenginliklerini gün yüzüne çıkarma hedefi taşıyan Anadoludakiler Sergisi ve Tanıtım Programı'na katılmakta dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Kacır, "Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış, uygarlıkların beşiği, tarih ve kültür hazinesi Anadolu, zenginliklerinin, bizleri birleştiren harcımızdır. Bolluğun ve bereketin coğrafyası Anadolu; jeostratejik konumuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla, havasıyla, suyuyla, bizi biz yapan eşsiz sevdamızdır. Bire bin veren bereketli topraklarıyla, bin bir çeşit çiçeğin açtığı kadim mirasımızdır" ifadelerini kullandı.

“EL EMEĞİ GÖZ NURU ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Cumhuriyet'in ikinci asrında, "Türkiye Yüzyılı"na yelken açarken, Anadolu’da bin yıldır sürdürülen merhamet ve adalet medeniyetinin maddi ve manevi tüm unsurlarını ihya ve yeniden inşa etmek adına kolları sıvadıklarını belirten Kacır, "Dünyada eşi benzeri olmayan bu kıymetli zenginliğimizi, yerel kalkınmanın temel taşı olarak görüyoruz. Üzerinde yaşadığımız toprakların ürünlerine ve kültürüne sahip çıkıyor, yaşatıyor ve onları daha da geliştiriyoruz. Milattan öncesinden bu yana, bu topraklarda süregelen medeniyetlerin izlerini ortaya çıkarıyor, geleneklerimizi yeşertiyor ve yaşatıyoruz. Geleneği yeniden yerinde üretiyor, işliyor, geçmişin birikimini altın sandukasından çıkartarak bugüne taşıyoruz. Anadolu'nun kadim topraklarından yükselen sesin yankısına kulak veriyor, yurdun dört bir yanından zanaatkârlarımızın el emeği göz nuru çalışmalarını destekliyoruz" diye konuştu.



"BİN 597 COĞRAFİ İŞARET VE GELENEKSEL ÜRÜNE SAHİBİZ"

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler bakımından oldukça zengin bir ülke olduğunu ve bu zenginliği koruma ve tanıtma konusunda çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Kacır, şu bilgileri aktardı: "Bugün itibarıyla tescilli bin 597 coğrafi işaret ve geleneksel ürüne sahibiz. Zengin kültür ve tarım mirasımızın temsilcisi coğrafi işaretli ürünlerimiz, uluslararası sahada da kalitesini ve özgünlüğünü kanıtlıyor. Gaziantep baklavasından Aydın incirine, Malatya kayısısından Milas zeytinyağına, Giresun tombul fındığından Antakya künefesine, Ayaş domatesinden Maraş tarhanasına kadar 21 coğrafi işaretli ürünümüzü Avrupa Birliği nezdinde de tescil ederek bu ürünlerimizin uluslararası tanınırlığına ve korunmasına katkı sağladık.”

Bugüne kadar Kalkınma Ajansları eliyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik yaklaşık 26 bin projeye 75 milyar liranın üzerinde destek verdiklerini anımsatan Kacır, "Yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 126,5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. Yine son 5 yılda tamamı hibe olan, 344 milyon avro uluslararası kaynağı yerel kalkınma amaçlı projeler için şehirlerimize sunduk. 2014’ten bu yana GAP, DAP, KOP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdarelerimizle başta tarım ve sulama olmak üzere, kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında 4 bin 750 projeye 32,6 milyar lira destek sağladık" dedi.

“KEŞİF YOLCUĞUNUN BAŞLANGIÇ NOKTASI”

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Anadoludakiler Sergisi ve Tanıtım Programına" katılım sağlayan Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker yapmış olduğu açıklamada; “İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde Gerçekleşen programa davetli olarak katılım sağladık. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Programında Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın katılımlarıyla Anadoludakiler programı gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bu davet, Anadolu'dan ilham alarak üreten ve Anadolu'nun kıymetini bilerek bölgesel kalkınmayı destekleyen sanatçı ve üreticilere Anadolu'yu ve köklerimizden gelen değerleri yeniden hatırlamak için. ‘Anadoludakiler Projesi’ de işte bu keşif yolcuğunun başlangıç noktasıdır. Bilhassa alanında uzman isimlerin, sanatçı ve şeflerimizin Anadoludakiler Projesi’nin dijital kültür elçileri haline gelmesini, birikim ve becerileriyle yerel girişimlere yol göstermesi hedefleniyor. Kültürel Miras Taşıyıcı Değerli Taş İşleme Sanatçısı ve Aydıncık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı olarak katılım sağladık. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.