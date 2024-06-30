Anadolu'nun ilk futbol takımı, Yozgat Mektebi Sultani öğrencileri tarafından kurularak tarihe adını yazdırdı.

Yozgat Mektebi Sultani Futbol Takımı, Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da Fenerbahçe'nin kuruluşundan sadece üç yıl sonra, 1910 yılında kuruldu.

Araştırmacı Osman Karaca'nın makalesine göre, Avrupa’da 19. yüzyılda başlayan futbol, Osmanlı topraklarında ilk olarak Selanik’te oynanmış, 1897 yılında İzmir’de İstanbul karmasıyla yapılan maç Anadolu topraklarındaki ilk futbol müsabakası olarak tarihe geçmiştir.

İstanbul'da ise bu spor, Beşiktaş (1903), Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin kurulmasıyla hızla yayıldı. Özellikle lise öğrencileri arasında popüler hale gelen futbol, kulüp düzeyinde de gelişimini sürdürdü.

Karaca, makalesinin devamında, "1907 yılında İstanbul’da kurulan Fenerbahçe kulübünden üç yıl sonra Yozgat Mektebi Sultani öğrencileri tarafından kurulan Yozgat Mektebi Sultani Futbol Takımı, Anadolu'da kurulan ilk futbol takımı olarak tarihteki yerini almıştır. Bu takım, Yozgat Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından, okul müdürü Bahattin Efendi ve beden eğitimi öğretmeni Salih Şevket Efendi'nin idaresinde kurulmuştur. Takımın forması beyaz fanila üzerine kırmızı hilal ve diz kapağına kadar olan pantolondan oluşmaktaydı. Özellikle Balkan Savaşı'nda babalarını kaybeden subay çocukları, Yozgat Sultanisi'nde parasız yatılı olarak eğitim görmekteydi. Futbolun Anadolu’da bu kadar hızlı yayılması, Yozgat Mektebi Sultani Futbol Takımı’nın 1910 yılında kurulması tesadüf değildir" dedi.

Karaca, "1914 yılı yazında seferberlik ilan edilince Yozgat Lisesi öğrencileri gönüllü olarak cepheye gitmiş ve 1915 yılında hiçbir öğrenci geri dönmediği için lise kısmı kapatılmıştır. 1910 yılında kurulan futbol takımı da seferberlik sonrası 207 öğrencisinin tamamını Çanakkale cephesine göndermiş, geriye sadece 15 kişi dönmüştür. Kahraman Yozgat Lisesi öğrencileri ve futbol takımı tarihe gömülmüş, günümüze sadece o dönemde çekilen Yozgat Mektebi Sultani Futbol Takımı’nın fotoğrafı kalmıştır" ifadelerini kullandı.