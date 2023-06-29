Çevre Vakfı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen en başarılı doktora tezi yarışmasında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yönetimi ve Doktora Programı mezunu Arş. Gör. Dr. Kadir Çalışkan yazdığı ’Üniversitelerin sürdürülebilirlik yolculuğu: Kampüslerin ve spor alanlarının yönetici ve öğrenci perspektifinden değerlendirilmesi’ başlıklı tez ile seçici kurul tarafından ikinciliğe layık görüldü.

Arş. Gör. Dr. Kadir Çalışkan teziyle kazandığı ödül konusunda törende şunları söyledi:

“Tezin temellerinin atıldığı dönemlerde bir araştırmacı olarak benim ve tez danışmanım Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Onur Çelik’in karşılaştığımız en büyük sorun Çevre Mühendisleri bu alanda çalışıyorken bizim bu konuyu çalışmamızın uygun olup olmayacağıydı. Spor Bilimleri çalışmaları temel bilimlerin olduğu konularda eleştiriye fazla açık kalıyor. Sporun bu konuda diğer alanlarla birlikte önemli bir konumda olduğunu yaptığımız çalışmalarla görmüş olduk. Sonuç olarak GreenMetrics listesine girmiş ilk onda yer alan altı üniversitenin araştırma sahası olarak belirlendiği önemli bir çalışmayı alan yazına kazandırmış olduk. Araştırma sahalarında tüm kampüslerin çevre ile alakalı sosyal ve ekonomik yönden değerlendirilmesi yapıldı.” İHA