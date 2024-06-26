Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, çalışan kadınların özlük, mali ve sosyal mevcut haklarının çalışan kadınların sağlığını koruyacak şekilde genişletilmesi; iş, çocuk ve ev üçgeninde sıkışıp kalan kadınların bu sıkıntıdan kurtarılması için yeni düzenlemeler yapılması ve özellikle doğum yapan kadın memurun doğum öncesi ve sonrası analık izinlerinin artırılması ve izinlerin ücretli olarak kullandırılmasına yönelik sürekli gündemde tuttukları konunun Cumhurbaşkanlığı nezdinde karşılık bularak çalışmalara başlandığını söyledi.

“ÇALIŞAN KADINLARIN MESAİ SAATLERİ FARKLI OLMALI”

Çalışan kadınların uzun ve yorucu mesai sonrası aşırı yorgunluk nedeniyle yıprandığının araştırmalarda ortaya çıktığını belirten Taşkın, özellikle bebeği olan kadın çalışanların mesai saatlerinin farklı olması gerektiğine dikkat çekti.

“EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla konu ile ilgili çalışmaların başlatıldığını belirten Taşkın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatıldı. Ayrıca AK Parti’nin geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam’da yaptığı 31’inci İstişare ve Değerlendirme Toplantısında da bu konular gündeme geldi. İstatistiklere göre ülkemizde doğurganlık oranı özellikle 2024 yılında geçtiğimiz yıllara oranla iyice düştü. Bu son derece üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Bunun pek çok sebepleri var. Başta ekonomik ve sosyal sebepler. Bunların çözülmesi gerekiyor. Biz, bu konuyu sürekli gündemde tuttuk” dedi.

“SENDİKA OLARAK DÜŞÜNCE VE ÖNERİLERİMİZ”

Hem anne hem çalışan kadın olarak fazla çalışmanın neden olabileceği sağlık problemlerine dikkat çeken Taşkın, “Doğum yapan kadın memurun çocuğunu besleyebilmek için uykusuz kalması sağlık problemlerine neden olmaktadır. Hem anne hem çalışan kadın olarak fazla çalışmanın neden olabileceği sağlık problemlerini dikkate alarak mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Biz, özellikle analık izni konusunda hassas bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü analık izninde günümüzün ekonomik koşullarının dikkate alınması gerekiyor. Bebeğin ihtiyaçlarının aileye getireceği mali külfet düşünülerek doğum öncesi ve sonrası 8’er hafta olan izinlerin; sahadan gelen talepler dikkate alınarak artırılmasını talep ediyoruz. Anne ve bebek sağlığı dikkate alınarak bu izinlerin daha da artırılması ve asgari ücret düzeyinde ücretli izin verilmesi doğurganlık oranını artıracaktır. Ekonomik ve sosyal gerekçeler nedeniyle aylıksız izne ayrılmak istemeyen doğum yapan bir kadın çalışanın, hukuki bir düzenleme ile kendisinin ve bebeğinin sağlık hakkının korunması ve bebeğin yaşamasını sağlamak amacıyla ücretli olarak re’sen izne ayrılmasının sağlanması hem anne hem bebek hem de aile için uygun olacaktır. Doğum sonrası iznin artırılarak ücretli izin verilmesiyle ailenin ve bebeğin ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanması sağlanabilecektir. Doğum yapan memur re’sen izne ayrılırken, eşinin istemesi halinde izin süresince asgari ücret düzeyinde izin kullandırılması şeklinde hukuki bir düzenleme yapılabilir. Analık izninin bitiminden itibaren ücretli izin verilmesini önemsiyoruz” diye konuştu.

“TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Taşkın son olarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Edindiğimiz bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim ki başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, AK Parti yetkililerinin çalışan kadınların mağduriyetini gidermek amacıyla mevzuatta kalıcı ve pozitif ayrımcılığı hedefleyen düzenlemeler yapılması noktasında bizimle aynı görüşte olduklarını görmek memnuniyet verici. Bu konuda çalışmaların başlamış olması son derece sevindiricidir.” Haber Merkezi