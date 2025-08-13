Taşkın, 5 Nisan’da elektriğe yüzde 25, konutlarda doğalgaza yüzde 24,6 zam yapıldığını, Ağustos ayı kira artış oranının yüzde 41,13’e ulaştığını ve gıda fiyatlarının memur ile emeklilerin alım gücünü aşar hale geldiğini belirtti.

Dar ve sabit gelirli memur ile emeklilerin ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşadığını ifade eden Taşkın, “Ülkemizde Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendika arasında, vicdan ve merhametin olmadığı bir toplu sözleşme tiyatrosu yaşanıyor” dedi.

Kamu İşveren Heyeti’nin 2026 yılı birinci 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6; 2027 yılı için ise yüzde 4 zam teklif ettiğini hatırlatan Taşkın, bunun adil olmadığını söyledi.

Taşkın, “Memur ve emekli, kirasını ödeyemiyor, çocuğuna harçlık veremiyor. Emekli, torununa harçlık veremediği için utanıyor. Emeklilere hakkı olan 8 bin 77 lira seyyanen zam acilen verilmeli ve kök maaşa yansıtılmalıdır. Vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, vergi dilimi yükseltilmeli ve vergide adalet sağlanmalıdır” dedi.

Teklifin “sefalete devam” anlamı taşıdığını savunan Taşkın, “Bu teklifi yapanlar çarşıya pazara çıkmıyor, market alışverişi yapmıyor. Teklif, yetkili sendikanın dikkate alınmadığını gösteriyor. Refah payı verilerek geçmiş kayıplar telafi edilmediği sürece bu teklif yok hükmündedir. Yetkili konfederasyon, üye gücünü kullanarak memur ve emeklilerin haklarını almalıdır” diye konuştu.