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Sözleşmeli ve geçici personel hakkında özel hükümlerin uygulandığı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 1965 yılında yasalaştığını, bugüne kadar çeşitli değişikliklere uğrayan Kanun’un tartışılan maddelerinin revize edilmesinin şart olduğuna vurgu yapan Taşkın, Kanun’un tartışılan maddelerinden birinin de Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) olduğunu ifade etti.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı görev tanımlamasının yarım asrı geçmesine rağmen Kanun’un pek çok maddesi revize edildiği halde YHS ile ilgili maddenin yeniden düzenlenemediğinin altını çizen Taşkın, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışanlara haksızlık yapıldığını ve bunun revize edilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “Pek çok maddesi değişen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda YHS’nın günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi göz ardı edilmektedir. Bilindiği gibi daha önce taşeron firmalar eliyle yürütülen temizlik ve diğer hizmetler, özel statüyle kadroya alınanlar tarafından yürütülmektedir. YHS statüsünde çalışan kadrolu personel ise idare de memur eksikliğini tamamlayıcı ve idari odalar da evrak getir götür işlerine bakan odacı konumunda çalışmaktadır. Çoğunluğu ise VHKİ’nin yaptığı görevleri yapmaktadır. Bu nedenlerle günümüzde Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın bir işlevselliği kalmadı. YHS kadrosunda çalışan personeller içerisinde lise, yüksekokul ve üniversite mezunu olanlar var. Dolayısıyla YHS’da çalışan kamu görevlilerinin memur kadrosuna geçirilmeleri gerekmektedir. Çeşitli tarihlerde yapmış olduğumuz açıklamalar da YHS’nın kaldırılmasını talep etmiştik. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışanların eğitim durumlarına göre sınavsız olarak memur kadrolarına geçirilmelerinin uygun olacağını düşünüyoruz.” (Haber Merkezi)