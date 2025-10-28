Genel Başkan Taşkın yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın personelinin hakkını koruması gerekirken “yangından mal kaçırır gibi gece yarısı promosyon ihalesi yapmasının” doğru olmadığını söyledi.

Taşkın, Sağlık Bakanlığı’nın promosyon ihalesini illere bırakmasına rağmen, bazı illerde ihalenin bizzat Bakanlık tarafından aniden yapılmasının anlaşılır bir durum olmadığını belirtti.

Taşkın, 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin, banka promosyonlarının nasıl yapılacağı ve komisyonların nasıl oluşturulacağına dair açık hükümler içerdiğini hatırlattı.

Taşkın, “Sağlık Bakanlığı bu genelgeyi dikkate almadan hareket etmiştir. İhale sürecinde şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri gözetilmemiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası vurgusuna dikkat çekerek, şu soruları yöneltti: “Enflasyonla mücadelenin sekteye uğramaması için promosyonların düşük tutulması talimatı mı verildi, yoksa bankalar kendi aralarında bölgesel anlaşmalar mı yaptı? Aynı banka, bir bölgede yüksek teklif verirken başka bir bölgede neden düşük teklif verebiliyor?”

Sağlık çalışanlarının uzun ve yorucu mesaiye rağmen fedakârca görev yaptığını belirten Taşkın, buna karşın emeğin karşılığının verilmediğini söyledi.

Taşkın, “Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı promosyon ihalesi, çalışanların kafasını karıştırmıştır. Yetkili sendikaların bile haberi olmadan gece yapılan bu ihale, şeffaflık ilkelerine ve genelgelere aykırıdır. 850 bin sağlık çalışanının emeğinin göz ardı edilmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Taşkın, bankaların enflasyon dönemlerinde rekor kârlar elde ettiğine dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın 90 bin lira olarak belirlenen promosyon miktarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Taşkın, “Haktan, adaletten, şeffaflıktan ve emeğe saygıdan yoksun bu anlaşmanın iptal edilerek; yüksek enflasyonun düşürdüğü alım gücünü telafi edecek, çalışanların emeğinin karşılığına denk bir anlaşma yapılmasını istiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın adil bir sözleşme yapmadığı sürece personelinin kurum aidiyet duygusunun zedeleneceğini belirten Taşkın, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Sağlık Bakanlığı’nı, sağlık çalışanlarının emeğini, fedakârlığını ve harcadığı zamanı dikkate almaya; hakkaniyetli, şeffaf ve adil bir promosyon anlaşmasına imza atmaya davet ediyoruz.”