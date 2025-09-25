Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, memur ve memur emeklilerinin enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğünü, yüksek vergi oranları, ücret adaletsizliği ve liyakatsiz atamaların kamu çalışanlarını psikolojik olarak yıprattığını belirtti.

Taşkın, gelişmekte olan ülkeler arasında vergi adaletsizliğinin en çok Türkiye’de görüldüğüne dikkati çekerek, 8. Dönem Toplu Sözleşme’de enflasyonun altında zam alan memurun, vergi dilimlerinin yükseltilmemesi ve yüzde 15’lik oranın sabitlenmemesi nedeniyle daha erken üst vergi dilimine girerek daha fazla vergi ödediğini söyledi.

Vergi adaletsizliğinin yanı sıra liyakatsiz atamaların da çalışma barışını bozduğunu ifade eden Taşkın, “Aynı işi yapan, kıdem yönünden aynı özelliklere sahip çalışanlar arasında maaş farkları oluşuyor. Bu durum mobbing ve baskıyla birleşince çalışanların hakkını arayamayacak hale gelmesine neden oluyor” dedi.

Vergi affı ve muafiyetlerin kamu çalışanları aleyhine sonuçlar doğurduğunu kaydeden Taşkın, şunları ifade etti: “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması vergi adaletinin temel ilkesidir. Ancak ülkemizde çok kazanan daha az vergi veriyor. Vergi yükü altında ezilen memur geçim mücadelesi verirken, milyarlarca lira geliri olan şirketler vergi muafiyetleri ve yapılandırmalarla vergisizleştiriliyor. Bunun sonucu olarak daha çok vergi veren ve alım gücü düşen kamu çalışanları yoksullaşarak temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor.”

Türkiye’nin 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü ve milli gelirin 17 bin dolara yaklaştığını hatırlatan Taşkın, yeniden değerleme oranlarının (YDO) enflasyon ve milli gelir artışlarının altında kalması nedeniyle kamu çalışanlarının daha fazla vergi ödediğini dile getirdi.

Taşkın, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Enflasyon, vergi muafiyetleri ve yapılandırmalar nedeniyle daha çok zenginleşen sermayenin hazine üzerindeki yükü, yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan kamu çalışanlarının sırtına yüklenmektedir. Vergisini ödeyen kamu çalışanları, en iyi vatandaşlık örneğini sergilerken, karşılığında sefalete mahkûm edilmektedir. ‘Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız’ açıklamaları süslü sözlerden ibarettir ve kamu çalışanlarını inandırmamaktadır.”