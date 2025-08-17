5 Nisan’da elektriğe yüzde 25, konutlarda doğalgaza ise yüzde 24.6 zam yapıldığını, ağustos ayı kira artış oranının yüzde 41.13 ve gıda fiyatlarına ise memur ve memur emeklilerin yetişemediğine dikkat çeken Taşkın, dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin adeta can çekiştiği ülkede, Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendika arasında vicdan ve merhametin olmadığı bir toplu sözleşme tiyatrosu yaşandığını söyledi.

Kamu İşveren Heyeti tarafından 2026 yılı birinci 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 oranında zam teklif edilmesinin vicdanla, hakkaniyetli uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını belirten Taşkın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Memur ve memur emeklilerinin alım gücü o kadar düştü ki bunu göremeyen veya anlayamayan bir zihniyetin dirsek temasına dönüşmüş pazarlığına şüphe ile bakılıyor. Memur ve memur emeklisi bırakın çarşıya, pazara, markete gitmeyi kirasını ödeyemiyor. Memur, okula giden çocuğuna harçlık veremiyor. Emekli, harçlık veremediği için torunundan utanıyor. Memur emeklilerine hakkı olan 8 bin 77 lira seyyanen zam acilen verilmelidir. Kök maaşa yansıtılarak memurun mağduriyeti de çözülmelidir. Vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, vergi dilimi yükseltilmeli, vergide adalet sağlanmalıdır.”

Taşkın son olarak, “Kamu İşveren Heyeti tarafından yapılan teklif, ne yazık ki dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerine karşı sefalete devam mesajıdır. Bu teklifi yapanlar anlaşılan çarşıya pazara hiç çıkmıyorlar, demek ki market alışverişi hiç yapmıyorlar. Bu teklifin anlamı, yetkili sendikanın da dikkate alınmadığıdır. Öncelikle refah payı verilerek geçmiş kayıpların telafi edilmediği, ücret adaletsizliğinin giderilmediği bir teklif yok hükmündedir. Yetkili Konfederasyon üye gücünü kullanarak memur ve memur emeklilerinin haklarını almalıdır” dedi.