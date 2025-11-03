Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, TÜİK’in açıkladığı ekim ayı enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

TÜİK’e göre tüketici fiyatlarının ekim ayının bir önceki aya göre yüzde 2,55, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini, ENAG’ın ise ekim ayı enflasyonunu 3,74, yıllık enflasyonu ise yüzde 60 olarak açıkladığına dikkat çeken Taşkın, Türkiye ekonomisine yüzde 40’den fazla katkı veren İstanbul da aylık ve yıllık baz da fiyatlar yükselirken Türkiye genelinde fiyatların düştüğünü millete dayatmanın ekonomiyle, bilimle, kurumsal kimlik güvenliği ile ilgisinin bulunmadığının altını çizerek şunları söyledi: “TÜİK, en yüksek ağırlığa sahip 3 ana grubun aylık değişimlerini; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41, ulaştırmada yüzde 1,07 ve konutta yüzde 2,66 artış gerçekleştiğini, bu grupların yıllık değişimlerinin ise sırasıyla yüzde 34.87, yüzde 27.33 ve yüzde 50.96 olarak artış gösterdiğini açıkladı. Bunlar inandırıcı değil. Çarşı da pazar da marketlerde gördüğümüz fiyat etiketleri bu oranları yalanlıyor. Kâğıt üzerinde enflasyonun düşük gösterilmeye çalışması dar ve sabit gelirli ücretlilerin sefalete sürüklenmesine neden oluyor. Büyük şehirlerde memur kirasını ödeyemiyor, gıdaya ulaşmakta zorlanıyor, ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta gelen zamlar gıda ve ulaşım fiyatlarını artırırken ekim ayında enflasyonun yüzde 2.55 arttığına inanmamızı kimse beklemesin. Diğer yandan memur ve memur emeklilerine T.C. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini ve TÜİK’in enflasyon oranları dikkate alınarak maaş artışı yapılıyor. Bugüne kadar yapılan maaş artışları ne yazık ki enflasyonun altında kaldı. 2026 ocak ayında memur ve memur emeklilerine maaş artışı yapılacak. TÜİK’in piyasayla örtüşmeyen enflasyon açıklamaları nedeniyle memur ve memur emeklilerine enflasyonun altında ve daha düşük maaş artışı yapılacak. Bu da dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının ve emeklilerinin daha da yoksullaşması anlamına geliyor. Geçim zorluğu yaşayan memura, emekliye, asgari ücretliye reva görülen bu açıklamalar ışığındaki maaş zammı ne vicdanen ne de hukuken kabul edilebilir değil. Kamu çalışanlarının maaşı enflasyona ve vergiye gidiyor. Bu haksızlığı kabul etmek mümkün değil. TÜİK enflasyonu düşük göstermek için çalışıyor! İktidar, TÜİK’in düşük enflasyon oranlarına ve Merkez Bankası’nın tahmin edilen enflasyonuna göre zam yapıyor. Yoksulluk sınırının altında maaş alan memur ise banka promosyonlarına mahkûm ediliyor! Memur ve memur emeklisine acilen refah payı verilerek iyileştirme yapılması zorunludur.”