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Başkan Taşkın, diş protez teknisyenlerinin kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bunların sağlığını olumsuz yönde etkileyen unsurların önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Hizmette kalitenin artırılması gerektiğinin altını çizen Taşkın, şunları söyledi: “Diş teknisyen ve teknikerleri için en büyük tehlike diş protez yapımında kullanılan bazı maddelerin kanserojen maddeler içermesi, diş protez yapımında görevli olan sağlık çalışanlarının da bu maddelerle doğrudan temasıdır. Diş protez teknisyenlerinin meslek hastalığı olan silikozis ve astım, cilt, göz ve eklem hastalıklarına yakalanma riski vardır. Öncelikle bu hastalıklara yakalanmamaları için diş protez yapımında kullanılan kanserojen maddelerin zararının en aza indirilmesi için gerekli her türlü önlem alınmalıdır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan ve özel müteşebbisler tarafından hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri son zamanlarda artmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet binalarının fiziki koşulları iyileşmiş olsa da çalışma alanlarının daha da iyi düzenlenmesi gerekli olabilir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Avrupa standartlarında hizmet vermesi sağlanmalıdır. Diş protez teknisyenleri çok tehlikeli iş sınıfına alınmış ve mesai saatleri de düşürülmüştür. Ancak devlet memurları statüsünde değerlendirilmektedirler. İş Sağlığı ve Güvenliği normlarında statüleri yeniden belirlenerek özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır. Çalışırken genç yaşta ölümcül hastalıklara yakalanan diş protez teknisyenlerine şua izni gibi izin verilmelidir. Diş ünitelerinde çalışan bütün sağlık çalışanlarının sorunları çözülmeli ve yeterli sayıda istihdam sağlanmalıdır. Ek ödeme ve teşvikleri artırılmalı, çalışırken meslek hastalığına yakalanıp hayatlarını kaybedenler ‘görev şehidi’ sayılarak geride kalan ailesinin mağdur edilmemesi sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşünceler çerçevesinde, 6 Aralık Diş Teknisyenleri Haftası’nın bütün diş protez teknisyeni ve teknikerlerine hayırlara vesile olmasını temenni ederken, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir çalışma hayatı diliyorum.”