Kuruluşundan itibaren sağlık çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olması, huzurlu, mutlu ve geleceğinden emin olarak iş hayatını sürdürebilmeleri için mücadele ettiklerine dikkat çeken Taşkın, kuruluşun ilk yıllarındaki heyecanı yaşadıklarını belirterek, Anadolu Sağlık Sen’in, Cumhuriyete, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan, dini ve milli değerlere bağlı ve saygılı bir sendika olarak sendikal mücadelesini sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Anadolu Sağlık Sen’in 12 Eylül 2011 tarihinde sendikal hareket olarak faaliyet göstermeye başladığını, sağlık çalışanlarının mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sorunlarını tespit ederek çözülmesi için önerilerde bulunduklarını, yetkili makamlara çözüm önerileri sunarak pek çok sorunun çözülmesine katkı sağladıklarının altını çizen Taşkın, Anadolu Sağlık Sen’in, mücadeleci bir sendika olarak dikkatleri çektiğini ve Türk Sendikacılık Tarihinde önemli bir boşluğu doldurduklarını belirterek, mağdur olmuş, seslerini duyuramamış, mobbing’e maruz kalmış olan mağdur ve mazlum sağlıkçıların güvendiği bir sendika olduklarının altını çizerek, Anadolu Sağlık Sen’in Anayasa ve yasalar çerçevesinde sendikal faaliyetini sürdüren bir sendika olduğunu söyledi.

Anadolu Sağlık Sen’in kimsenin himayesinde olmadığını, üyelerinin gücü ve katkısıyla yoluna devam eden bir sendika olduğuna dikkat çeken Taşkın, Anadolu Sağlık Sen’in sarı sendikacılığa karşı çıkan, Türk sendikacılığının önemli mihenk taşlarından biri olduğunu ifade ederek şöyle dedi: “Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan meslektaşlarımızı; sorunlarının çözülmesi, haksızlığa ve hukuksuzluğa, mobbinge, şiddete, idare baskısına boyun eğmeden üyelerinin haklarını korumak ve sağlık çalışanlarının daha güçlü bir şekilde sesinin çıkması, mesleki problemlerinin çözülmesi, ekonomik olarak daha güçlü olabilmeleri için Anadolu Sağlık Sen’in çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz. Sağlık bir bütündür; bu nedenle sağlıkta ayrımcılığa karşıyız. Meslektaşlarımızın mesleki birlik ve beraberlik duyguları içinde hareket etmesi en büyük temennimizdir. Anadolu Sağlık Sen, sağlık çalışanlarının mesleki sorunlarının çözülmesini, ekonomik olarak daha güçlü ve yaşadığı çevrede sosyal bir insan olarak daha mutlu ve huzurlu olmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kuruluşumuzun 12’nci yılında da üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde haklarımızı alana kadar sendikal mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

Bu vesileyle sendikamızın 12’nci kuruluş yılını kutluyorum. Üyelerimizle omuz omuza, kardeşlik duyguları içinde ve birliğimizin daim olması dileğiyle saygılarımı sunarken, üyelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına huzurlu ve başarılı bir çalışma hayatı temenni ediyorum.” (Yasin Nazım Kayhan)