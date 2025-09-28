Türkiye Kuraklıkla Mücadele Ediyor

Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde 5 seviyesinin altına düşerken ABB şehrin içme suyu ihtiyacı için yeni projesini duyurdu. Yozgat’ta kuraklıkla mücadele eden iller arasında Belediye’den yetkili isimlerin açıklamasında Doluluk oranları ciddi boyutlara gelmişti. Yozgat’ta bu konu hakkında bir proje üretecek mi merak konusu Ankara'ya içme suyu sağlayan barajların aktif doluluk oranı yüzde 5 seviyesine kadar çekilmişti. Sonbahar ve kış mevsiminde yeterli yağışın düşmemesi, yaz mevsiminin aşırı sıcak geçmesi ve artan nüfus Ankara'da susuzluk riski oluşmasına neden olmuştu. Barajlarda tutulan su miktarının düşmesi ve tüketilen su miktarının katlanması ile risk artmıştı.

ABB: Sosyal Medya'dan Paylaştı

Resmi sosyal hesabı üzerinden paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi "Avrupa’nın en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biri olan İvedik’te “4. Ünite Kapasite Artışı Projesi” için düğmeye bastık. Yeni ünite tamamlandığında, günde 2 milyon 256 bin metreküp su arıtılarak Başkent’in artan nüfusunun içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Ankara’nın geleceği için sürdürülebilir bir yatırım daha hayata geçiriliyor." ifadelerine yer verdi.

ABB: İçme Suyu İçin Yeni Arayış

ABB duyurdu: Ankara'ya yeni içme suyu kaynağı! İvedik'te 4. ünite için düğmeye basıldı. ABB tarafından yapılan açıklama ile tesiste 4. ünitenin yapımına başlanacağı ifade edildi. Sürecin başladığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hamlesi ile günde 2 milyon 256 bin metreküp suyun arıtma işlemlerinin yapılacağının belirtti.