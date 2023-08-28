Yozgat Bozok Üniversitesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı güz yarıyılında çap programlarına ilişkin başvuru şartları ve değerlendirme takvimini açıkladı.

Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, ““Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Çift Anadal ve Yandal yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.Lisans öğrencilerinin çift anadal lisans programına başvuruları; en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında ve altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyıl başında; ön lisans öğrencilerinin ikinci anadal ön lisans programına başvuruları en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında; lisans öğrencilerinin ön lisans ikinci anadal programına başvuruları ise en erken ikinci yarıyılın başında en geç beşinci yarıyılın başında başvuru yapılabilir.

Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde içinde bulunması ve uzaklaştırma cezası almamış olması gerekir. Ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralamasına göre ilk yüzde 20’nin içinde yer almayan öğrencilerden, ikinci anadal yapılacak programın başvuru yapılan yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da ikinci anadal programına başvurabilir.Yan Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları, Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına başvurular akademik birimler tarafından belirlenen tarihlerde dilekçe ve not durum belgesi ile ilgili birime yapılır. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması, GANO’sunun en az 2.50 olması ve uzaklaştırma cezası almamış olması gerekir” ifadelerine yer verildi.

Çift Anadal ve Yan Dal takvimi ise şu şekilde sıralandı:

28 Ağustos 2023 başvuru başlangıç

03 Eylül 2023 başvuru bitiş

05 Eylül 2023 sonuçların ilanı

06-09 Eylül 2023 kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kaydı ve danışmanların atanması

11-12 Eylül 2023 yedek kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kaydı ve danışmanların atanması

11-17 Eylül 2023 ders kayıtları / Alpaslan Demir