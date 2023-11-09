Tahmini Okuma Süresi: dakika

Son zamanlarda vatandaşlar arasında yaygın bir şekilde dolaşan "Amway kimin?" ve "Amway İsrail malı mı?" gibi soruların cevapları, merak konusu olmaya devam ediyor. Bu konuda detaylı bir araştırma yapan haber ekibimiz, Amway şirketinin hangi ülkeye ait olduğunu ve kökeni hakkında sizler için bilgi derledi.

Amway, sağlık, güzellik, ev bakımı ve ev teknolojileri gibi geniş ürün yelpazesiyle bilinen bir doğrudan satış şirketidir. 1959 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Jay Van Andel ve Richard DeVos tarafından kurulmuştur. Bu köklü tarih, şirketin Amerikan menşeli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, Amway'in İsrail kökenli bir şirket veya marka ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Şirketin Amerikan kökenli olması ve merkezinin Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunması, Amway'in İsrail malı olmadığını net bir şekilde göstermektedir.