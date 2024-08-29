TikTok'ta erkek arkadaşıyla birlikte çektiği videoda sarf ettiği "Amin amin" ifadesiyle büyük bir popülarite kazanan ve sosyal medyada "amin reis" olarak tanınan Gizem Yıldız, evlenerek hayatının yeni bir sayfasını açtı. Estetik operasyonlarla dikkat çeken Yıldız’ın düğünündeki gelinlik tercihi ise sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

"AMİN REİS" GİZEM YILDIZ KİMDİR?

Gizem Yıldız, çiçekleri gördüğünde "Amin" demesiyle kısa sürede viral oldu. Bu video, Yıldız’a sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi kazandırdı ve popülaritesini artırdı. Yıldız’ın bu fenomen haline gelmesindeki etkili video, TikTok kullanıcıları arasında hızla yayıldı.

ESTETİK OPERASYONLARLA YENİ BİR İMAJ

Viral hale geldikten sonra Yıldız, estetik operasyonlarla büyük bir değişim geçirdi. Burun ve dudak estetikleriyle eski görünümünden tamamen farklı bir imaj kazanan Yıldız, sosyal medya paylaşımlarında yenilenmiş görünümüyle dikkat çekti.

DÜĞÜN VE GELİNLİK GÜNDEM YARATTI

Gizem Yıldız, sosyal medya fenomeni haline gelmesini sağlayan sevgilisiyle dünyaevine girdi. Düğününde tercih ettiği gelinlik ise sosyal medyada geniş bir tartışma konusu oldu. Çeşitli sosyal medya kullanıcıları, Yıldız’ın gelinliğini beğenmeyen yorumlar yaparak dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, gelinliği eski moda bir yorgan örtüsüne benzetirken, diğerleri ise "Ne yaptın abla sen? Kolluk mu o?" şeklinde eleştirilerde bulundu. Ancak, bazı kullanıcılar gelinliği beğendiklerini belirterek, "Kimse beğenmemiş ama bence çok güzel" yorumunda bulundu.

Gizem Yıldız’ın sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı ismini Gizem Karakale olarak değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı. Hem TikTok hem de Instagram'da yüz binlerce takipçiye ulaşan Yıldız, bu evlilik haberini paylaşıp takipçilerini bilgilendirdi.