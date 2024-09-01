Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Gülistan köyünde, Kuzey Amerika kökenli ve tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan "süper meyve" olarak bilinen aronyanın hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından geçen yıl deneme amaçlı olarak 1 dekar alana dikimi yapılan aronyanın hasat süreci başarıyla tamamlandı.

Etkinliğe Şefaatli İlçe Kaymakamı Oğuzhan Yazar, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akşit, teknik personel ve çiftçiler katıldı. Aronya bitkisinin, antioksidan zenginliği ile bilinen bu Kuzey Amerika kökenli bitkinin, gelecekte ilçede alternatif ürün olarak çiftçilere katkı sağlaması amaçlanıyor.

Şefaatli Kaymakamı Oğuzhan Yazar, ilçede hububata alternatif ürünler arasında aronyanın umut verici bir seçenek olduğunu belirterek, “Bu deneme çalışması ilçemiz için örnek teşkil edecek. Yeni ve alternatif ürünlerin ekimi konusunda çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, aronyanın 3. yılında verime geçmesini beklediklerini, bu yıl yapılan hasadın ise 2. yıl hasadı olduğunu ifade etti. Özkaya, “Gülistan köyünde 1 dekar alana dikimi gerçekleştirdik. Aronya bitkisinin çiftçi şartlarında denemesini yapıyoruz. İyi sonuçlar elde edilirse, bu bitkinin ilimizde yaygınlaştırılması hedefleniyor” şeklinde konuştu.